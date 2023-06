Shakira reacciona al plan de Piqué para que sus hijos conozcan a su novia Clara Chía

No todo han sido buenas noticias para Shakira, aunque su padre William Mebarak salió bien de la operación que le practicaron en Cartagena, donde viajó ella para estar junto al que ha dicho es el hombre de su vida, una noticia sobre sus hijos le habría quitado al sonrisa del rostro, se trata de una maniobra de Gerard Piqué, su expareja y padre de sus hijos, quien desde hace días cuida de ellos como parte del acuerdo al que llegaron como expareja.

La colombiana ha cambiado de vida desde que se fue de Barcelona a vivir a Miami junto a sus dos retoños Milan y Sasha, quienes ahora, en sus vacaciones, regresaron a España para estar con su padre, quien la semana pasada anduvo en líos legales para defender a su amada novia Clara Chía, la manzana de la discordia, en su momento, entre él y su ex Shakira.

Las fotos del exfutbolista y la joven Clara, tomados de la mano entrando a un juzgado, le dieron la vuelta al mundo, pues resulta que en un principio ambos pedían una orden de restricción para el paparazzi Jordi Matín, alegando que Clara ha sufrido psicológicamente ante el "acoso"; finalmente el juez concedió lo pedido por la joven que alegó ser "anónima" y no una figura pública.

Lee también: A un año del truene entre Shakira y Piqué: crónica de una separación anunciada

Clara Chía y Piqué buscan que el paparazzi Jordi Matín no se les acerque.

Piqué quiere que sus hijos conozcan a Clara Chía: Shakira reacciona

Piqué desea que de una vez por todas sus hijos conozcan y convivan con su novia Clara Chía, por lo que, de acuerdo a Europa Prees, planeaba que fuera en un evento familiar donde se diera ese especial momento , la boda de su hermano Marc Piqué y María Valls, que se celebrará el próximo 23 de junio en Barcelona.

De acuerdo a este medio, los abogados del catalán se habrían puesto en contacto con los de la colombiana para que los pequeños se quedaran cinco días más de lo inicialmente previsto con él -en principio será el 19 cuando regresen con su madre- para no perderse el enlace de su tío, con el que tienen una relación muy especial.

Sin embargo, de acuerdo a la periodista Lorena Vázquez, Shakira se negó rotundamente a pesar de las súplicas de Piqué para que los niños pudieran estar presentes en un día tan importante para su familia; él se habría comprometido con la artista de compensarle dichos días más adelante, pero la colombiana habría rechazado la posibilidad de alargar la estancia de sus hijos en Barcelona más de lo estrictamente acordado en un principio, poniendo todo tipo de inconvenientes.

Aunque Shakira no ha hablado públicamente de la pareja de su ex, la presunta culpable del fin de su relación con Piqué, en una canción lo externó: "Tiene nombre de perosna buena, Claramente no es como suena, es igualita que tú".

Se dice que esta negativa está relacionada específicamente en que la colombiana quiere evitar a toda costa que sus hijos conozcan y convivan con la novia de su papá.