Shakira rompió el silencio, por primera vez, tras su separación con el futbolista Gerard Piqué y entre algunos detalles, compartió qué artistas la han apoyado durante los complicados momentos a los que denominó como la etapa más oscura de su vida.

La colombiana ofreció una exclusiva a una revista internacional donde externó temas como el acoso que vive por parte de medios de comunicación, además de abandonar su carrera para apoyar a su expareja, si bien, sus palabras iban enfocadas a su situación con el español, también destacó que el rapero Will.i.am, quien interpretó con ella “Don't you worry” y el cantautor Alejandro Sanz le han tendido la mano en el proceso.

"Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas, ya sabes, personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos", expresó a "ELLE".



Foto: Especial

Otro de los artistas que se unió a la lista fue Chris Martin, el vocalista de Coldplay, además del dominicano Juan Luis Guerra.

“Por ejemplo, Will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite. O Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano", añadió.



Foto: Especial

La intérprete de “Te felicito” también externó que el apoyo de parte de los artistas la hizo sentir que podría estar sola pero no sentirse sola.

“A veces una mujer puede ser autosuficiente. En este punto puedo ser suficiente para mí misma y mi familia, mis hijos", contó.

En otras ocasiones ya ha revelado que ahora lo más importante para ella son su padre, William Mebarak, quien está enfrentando delicados problemas de salud así como Sasha y Milan Piqué.

Además contó que hizo lo posible por mantenerse junto al padre de sus hijos y dio todo por su familia.

“Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como expareja, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro y la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado”, planteó la artista.

Con información de EFE.

