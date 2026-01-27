La bailarina, coreógrafa y directora de Danza UNAM, Claudia Lavista, explica que la primera edición de EPICENTRO - Encuentro de Universidades y Escuelas Profesionales de Danza Contemporánea sirvió para realizar un diagnóstico sobre el estado de la educación en la danza contemporánea en México e identificar ciertos temas que, pese a ser importantes, se tocan poco o no cuentan con espacios donde pueda hablarse de ellos.

“A partir de eso, ahora diseñamos EPICENTRO con cuatro ejes que van a cruzar todas las actividades”, afirma Lavista.

El primero de estos ejes es la dimensión ética de la educación en la danza; el segundo, el contexto —“no es lo mismo aprender danza en Tijuana que en el sur; en Chiapas que en la Ciudad de México. Esos contextos tienen que tomarse en cuenta para tomar muchas decisiones en términos de la educación en la danza”, dice—; el tercero, el bienestar corporal y emocional de docentes, estudiantes y los involucrados en el ámbito educativo; el último, la economía digna. “¿Qué estamos haciendo para que los estudiantes que salen de las escuelas puedan tener una función y una economía digna, una oportunidad para la experiencia laboral y la integración justa en el campo laboral?”, se pregunta y menciona que, también, a partir de los cuatro ejes, se desarrolla todo un programa de actividades conformado por clases, talleres, mesas de debate, presentaciones, laboratorios de investigación y procesos coreográficos para los que se han dado cita maestros, docentes e investigadores. El programa se esquematiza bajo sesiones nombradas como “potencias”: Potencia Pedagógica, Potencia del Porvenir, Potencia de Reflexión y Potencia Creativa.

La de Reflexión, por ejemplo, es coordinada por la Cátedra Gloria Contreras y sus invitados son: el filósofo Abraham Sapien; Ángel Méndez, cofundador de UX Onodanza; la artista Galia Eibenschutz; la docente e investigadora Elena Román; Scotty Hardwig, artista radicado en Estados Unidos que hablará sobre la salud emocional y corporal. Los conversatorios se llevarán a cabo en el MUAC y están abiertos al público.

Este año participan maestros de México, Brasil y Colombia para los encuentros de docentes y estudiantes; además de 21 escuelas del país. El 6 y el 7 de febrero hay funciones compartidas de diversas escuelas, mientras que el 8 hay una presentación especial del Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC) y la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM DAJU-UNAM.

Lavista invitó al público a las mesas de reflexión que serán en el Auditorio del MUAC del martes 3 al viernes 6, de 13 a 14:30. Y también a las funciones de las escuelas participantes ese viernes y sábado, a las 20:00 y 19:00 horas, respectivamente, en la Sala Miguel Covarrubias. La función del CEPRODAC y DAJU será el domingo 8, a las 18:00. Los demás eventos son a puerta cerrada. Lavista agradeció el apoyo del CEPRODAC y la Coordinación Nacional de Danza. EPICENTRO será del martes 3 al domingo 8 de febrero, de 9 a 21 horas, en el CCU de Ciudad Universitaria.