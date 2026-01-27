El escritor mexicano David Toscana es el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026 por su obra “El ejército ciego”, que una novela que, a partir de un hecho histórico del siglo XI, en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15 mil soldados búlgaros, “el autor crea una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia”, como señaló Jorge Volpi al leer el acta del Jurado en una ceremonia celebrada hoy en Madrid.

David Toscana, quien recibió el galardón este mismo día, dijo que no pensó en el presente al escribir esta novela, “no pensé mucho en nuestra época. No pensé porque sé que las que las novelas piensan por sí solas. Una vez que uno crea una alegoría, una metáfora, una historia, unos personajes y de algún modo te sustentas en las raíces clásicas de la literatura, la novela va a hablar por sí misma”.

Lee también: Epifanías tras la barra: entrevista a David Toscana

“El ejército ciego” narrada en primera persona por Cosaro el Escriba, adquiere, agrega el jurado, un tono coral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro. “Una gran épica para los vencidos”, la calificó el jurado del premio que está dotado de 175 mil dólares y al que llegaron mil 140 novelas al certamen.

El jurado estuvo integrado por Jorge Volpi, Agustina Bazterrica, Brenda Navarro, Camila Henríquez, Óscar López y Pilar Reyes.

David Toscana, autor de enormes novelas como "El peso de vivir en la tierra", "El ejército iluminado", "El último lector" y "Olegaroy", dijo que, aunque ha escrito esta novela de un evento que ocurrió hace mil 12 años, “sé que necesariamente habla de nuestra época como los libros escritos hace mil años también hablan de nuestra época”.

Aseguró que, el juego de hablar del pasado o del presente, incluso de la idea de que un libro se pueda leer dentro de mil o dos mil años, como La Iliada que se escribió hace 2mil 500 años, sigue hablando de nuestra época, por lo que la capacidad de los libros, de las novelas, de las historias de hablar es la que él como escritor le tiene que ceder.

“Pienso, pero por supuesto que no tengo por qué, de manera mañosa inyectarle a la novela ciertos conflictos contemporáneos. Sé que los va a tener por sí mismo. Sí, acudimos a estas ideas clásicas sobre la novela porque ahí me tengo que declarar un heredero de los clásicos, y uno termina siendo contemporáneo cuando quiere abrevar en el pasado. Por consecuencia y no por diseño”.

Jorge Volpi apuntó cómo, un remoto suceso del siglo XI en un apartado rincón de los Balcanes, refleja, sin embargo, muchas metáforas de nuestro tiempo. “Este emperador que decide como castigo cegar a sus enemigos búlgaros, a la mayor parte arrancándoles los dos ojos, a algunos dejando los tuertos para guiar a los que no podían ver. Esa metáfora sobre la ceguera y la luz es profundamente actual también en esta época de otros conflictos bélicos”.

Y agregó que David, a partir de la imaginación que surge de este hecho histórico, se centra en las historias particulares de cada uno de estos ciegos que reflejan lo que en nuestra época ocurre con todas esas otras víctimas anónimas del poder autoritario.

Además, celebró enterarse, tras la deliberación, que el ganador era “mi viejo y queridísimo enemigo literario”, y recordó que hace 30 años, “mientras un pequeño grupo de escritores en la Ciudad de México creábamos el Grupo del crack, en Monterrey, otro pequeño grupo de escritores, entre los que estaba David Toscana, creaba un grupo rival llamado El Panteón. Y desde entonces creo que David Toscana ha creado una de las obras más singulares y fascinantes de la lengua española en estos 30 años”.

David Toscana, nacido en Monterrey, es autor novelas que han sido traducidos a 17 idiomas y han recibido varios premiados, entre ellos galardones como el Antonin Artaud, el Premio Colima, Xavier Villaurrutia, Elena Poniatowska y el de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc