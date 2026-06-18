Shakira mostró su faceta futbolera y celebró la victoria de Colombia de 3-1 con Uzbekistan, la cantante se puso la playera de su selección y en Estados Unidos gritó los goles mundialistas y también le dedicó un guiño a Lionel Messi, jugador de Argentina.

La colombiana encabezó hace una semana la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México, donde cantó y bailó el tema oficial "Dai Dai", mismo que ya presenta en su gira por Estados Unidos.

Instagram shakira

Shakira está enfocada en su gira pero también en el Mundial, además de aplaudir a la selección de Colombia, le dedicó un guiño a Lionel Messi, quien anotó tres goles contra la Selección de Argelia en el partido de debut de Argentina en el Mundial 2026.

"Magia pura", escribió la cantante para acompañar una foto de Messi sobre lo que el futbolista escribió del debut de Argentina.

Lee también Shakira reaparece sin lentes y alborota a fans: "¡La verdadera Shakira volvió!"

Instagram shakira

A sus 39 años, Messi está jugando su tercer justa mundialista, comparte el récord como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo junto al alemán Miroslav Klose.

[Publicidad]

Shakira ¿estrena romance?

La reciente aparición de Shakira junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo ha desatado especulaciones sobre un posible romance, ambos fueron vistos compartiendo una cena en un exclusivo restaurante en Hollywood, lo que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

La cantante colombiana ha mantenido un perfil discreto en lo que respecta a su vida sentimental desde su separación de Gerard Piqué, y aunque no se niega al amor, ha dicho en entrevistas que está enfocada en sus dos hijos y en su carrera.

rad