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se llevó tremenda sorpresa al recibir un homenaje por su larga trayectoria, el actor de 97 años, asistió a la décima edición del Festival Internacional de Cine y Comedia, donde se le rindió un homenaje que le provocó las lágrimas.

Con un emotivo video que explicó parte de su andar artístico en el cine, la televisión y la comedia en México, se inició con el homenaje que sorprendió a Corona, quien desde la primera fila dio un primer agradecimiento a los presentes.

Sin poder contener el llanto, el protagonista de "Como dice el dicho" agradeció el gesto y el aplauso del público.

"Perdón que no me pare de frente pero mis rodillas ya están bastante oxigenadas", dijo desde su asiento.

Corona, quien comenzó su carrera en en 1948, agradeció el cariño del público y expresó su sorpresa por el homenaje.

"Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Gracias por hacerme sentir tan feliz. Gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto y ustedes forman parte de ese tanto", expresó emocionado mientras sonaban fuertes las ovaciones y los aplausos.

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Chela Castro, actriz invitada de Sergio Corona y Luz María Aguilar al programa "Hogar, dulce hogar". Fototeca EL UNIVERSAL.
Chela Castro, actriz invitada de Sergio Corona y Luz María Aguilar al programa "Hogar, dulce hogar". Fototeca EL UNIVERSAL.

¿Quién es Sergio Corona?

Sergio Corona ES uno de los actores y comediantes más entrañables de la televisión y el cine mexicano. Nació el 7 de octubre de 1928 en Pachuca, Hidalgo, y comenzó su carrera artística como bailarín y comediante en teatros de revista y centros nocturnos, donde destacó por su carisma y sentido del humor. Su estilo pícaro y cercano al público lo convirtió rápidamente en una figura popular dentro del entretenimiento mexicano.

A lo largo de más de siete décadas de trayectoria ha participado en decenas de películas de la llamada Época de Oro y el cine popular mexicano, compartió créditos con figuras como Germán Valdés “Tin Tan”, Viruta y Capulina.

Entre sus trabajos más recordados en televisión destacan programas como "Como dice el dicho", donde interpretó al sabio Don Tomás, personaje que lo acercó a nuevas generaciones, así como sus participaciones en "La carabina de Ambrosio", "Cero en conducta" y múltiples producciones de comedia.

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