Señalan al vocalista de Los Daniels de cantar en estado de ebriedad en Puebla; él se defiende

La banda de rock, Los Daniels, se encuentra en medio de la polémica tras su participación de este fin de semana en el Festival Tertulia, en Puebla; y es que su vocalista, Ismael Salcedo, no sólo llegó tarde al evento; sino que se comportó de manera extraña en el escenario, lo que levantó sospechas de que encontraba en estado de ebriedad.

Según el testimonio de varios de los asistentes, el cantante se apareció cuando a la agrupación solo le restaban dos temas por interpretar y aunque se disculpó y aseguró que su retraso se debió a un accidente, una vez que tomó su lugar, comenzó a actuar de tal forma que algunos consideraron inapropiada.

En varios videos que fueron difundidos en las redes sociales, se le puede ver arrojándose cerveza encima, rompiendo la camisa que traía puesta, lanzándose al público y hasta mostrando su ropa interior; actos que le valieron fuertes críticas por parte de los usuarios.









Ismael ofrece disculpas: "Estoy apenado, pero no arrepentido"

Ante la ola de ataques, Salcedo no se quedó callado y emitió un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, donde negó que se encontrara bajo el estado de cualquier sustancia y explicó lo sucedido:

"Estoy bien amigos. No estaba borracho y no consumo drogas, mucho menos (estoy) peleado con mi banda. Nos movieron el horario y yo no estaba listo, la banda se tuvo que adelantar y subir sin mi. Llegué con mucha adrenalina para tratar de rescatar el show, al que solo le quedaban dos temas. Hice lo que pude", escribió.

Sobre su actitud, el intérprete dijo que todo fue sobreactuado y, aunque aseguró que jamás quiso ofender a nadie, llamó "delicados" a quienes arremetieron en contra: "Creí que sería divertido sobreactuar en el poco tiempo que me quedaba. La gente que estuvo ahí sabe que fue una actuación divertida, nunca tuve la intención de ofender a nadie, siento mucho que, como de costumbre, todo se use en contra en una generación de TikTok tan delicada", agregó.

Por último, dejó claro que no se arrepiente de nada y aunque cree que en otro tiempo su irreverencia hubiera sido celebrada, pidió disculpas a los afectados: "Estoy apenado con todos los que lo tomaron mal, pero no arrepentido. Para mí fue divertido y para el público presente también. Antes hubiera sido toda una actuación de un rocker, hoy me doy cuenta que ya no es así y con toda sinceridad pido una disculpa".





Los comentarios de apoyo por parte de los fans no se hicieron esperar. Mucho de ellos reconocieron su esfuerzo y aseguraron que las generaciones actuales no están hechas para este tipo de festivales: "Fue un show espectacular", "Nada de que disculparse, en menos de 10 minutos pusiste eufórica a la gente", "Muchas felicidades por romper con todas las expectativas. Son una gran banda", "El mundo de cristal no es para el rock", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

