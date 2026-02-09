A sabiendas de que la oferta musical es grande, Sebastián Yatra comenta que se concentra en la preparación de una gira por México que marque la diferencia respecto a otros artistas.

“Hacer una gira no es simplemente ir y dar conciertos porque sí, lleva un mensaje y tiene un sentido, precisamente porque he vivido muchas cosas en los últimos años que he ido procesando”, expresa en entrevista.

Para el cantante colombiano, el número de asistentes a un show no es lo más importante para él, incluso si en su próximo concierto solo se presenta un fan en un recinto con capacidad para 20 mil espectadores y teniendo asientos vacíos.

“Hay muchísimas giras de artistas increíbles, tanto nacionales como internacionales, y el hecho de que una, 100 o 10 mil personas decidan venir a verte ya es una bendición gigante”.

Con más de 10 años de carrera, el intérprete de “Vagabundo” entiende que la música dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una parte esencial de su vida, lo que lo obliga a pensar cada show y cada canción con una intención definida.

“Es un momento de muchísimo esfuerzo, disfrute y de hacer las cosas con intención, contando el contexto de lo que estoy viviendo”.

El reggaetonero regresará a la Ciudad de México tras tres años de ausencia en los escenarios desde su gira Dharma, en 2022. Aunque su silencio generó dudas entre sus fans, el cantante por fin revela que se reencontrará con ellos en Entre tanta gente Tour.

“Sé que en estos últimos años mis fans a veces se preguntan: ‘¿Qué estás haciendo, Sebas?, ¿dónde andas?, ¿estás perdido?’. La verdad es que soy bastante workaholic”, confiesa.

El próximo 23 de mayo el cantautor se estará presentando en el Palacio de los Deportes como parte de su gira, que contempla 14 países y 12 ciudades de México, donde interpretaría éxitos como “Tacones rojos”, “Robarte un beso” y “Cómo mirarte”.

El cantante de 31 años, quien pasa largas temporadas en España, se alista también para actuar en los premios Lo Nuestro este 19 de febrero en Miami, Florida, junto a Marc Anthony y María Becerra, entre otros.