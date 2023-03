Scarlet Gruber está lista para las comparaciones

Desde su debut en el programa Siempre en Domingo hasta lo que vivió en la cárcel será el rango de personaje que interpretará la actriz Scarlet Gruber como Gloria Trevi durante la bioserie de la estrella musical que prepara la productora Carla Estrada.

“Me empapé completamente de lo que es la vida, la esencia, la energía de Gloria, vi muchísimas entrevistas, te puedo decir que estuve días viéndola, analizándola, vi sus movimientos, para mí fue emocionante también tener ese tiempo encima para empezar a grabar”.

En entrevista, la artista informó que el público verá todos los momentos de la intérprete en la serie Ellas soy yo: Gloria Trevi, desde su niñez y su adolescencia, su llegada a la fama y todas las polémicas que surgieron, hasta la época actual.

Afirmó que está lista para las comparaciones que seguramente habrán tras el estreno de este programa, pues es algo que asumió desde un principio cuando aceptó este personaje.

“El público va a examinar mi trabajo con lupa, me queda claro, seguro habrán comentarios positivos y negativos, yo me quedo que di mi 100% . Interpretar a una persona que es ícono en México, que además está viva y que va a analizarme, es una gran responsabilidad, con ella, y su público que me ha apapachado mucho”.

Scarlet Gruber señaló que tuvo poco tiempo de preparación: tres semanas.

“Yo entré a este proyecto casi de última”, agregó, por lo que fue una formación intensa con profesores, analizando el texto de su libreto, además de que vio entrevistas y conciertos.

Todo lo que tenga que ver con las escenas musicales, de canto, tendrá la voz de la misma Gloria Trevi, quien actuará durante los últimos cinco episodios de esta teleserie y a quien la venezolana conoció fugazmente.

“Me miró y me dijo: ‘qué rara estás’, porque me imagino que se ve reflejada en mí. Nos conocimos en escenas cuando estábamos grabando las dos, tiene una energía hermosa, nos dimos un abrazo apapachador, siento su apoyo y cariño, eso me emocionó muchísimo”.

Debido a que ambas tienen agendas muy ocupadas, Gloria no ha tenido una charla profunda con Gruber, sin embargo, esta última comentó que los pocos encuentros que han tenido telefónicamente y en persona le han servido y han sido suficientes para sentir su esencia y poder interpretarla.



