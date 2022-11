Santa Claus revitaliza a Tim Allen

Los años han pasado por Tim Allen y él es consciente de ello.

Cuando interpretó por primera vez a Santa Claus en 1994 tenía 41 años y había que envejecerlo para convertirse en el hombre que cada Navidad lleva regalos a la gente. Hoy que tiene 69 y ha regresado al personaje gracias a la serie Santa Cláusula: un nuevo Santa admite que las cosas son diferentes.

“Lo peor es que ahora me veo más viejo sin el maquillaje de Santa que con él, de hecho se siente más joven, la piel de Santa luce mejor que la mía”, y espera contagiarse de ese entusiasmo.

Desde hace 28 años Santa ha estado ligado a Tim Allen y aunque fue en 2007 cuando le dio vida por última vez —en la tercera película de Santa Cláusula— el actor detalla que sigue siendo parte de su vida porque el público lo identifica como tal.

“Santa es un tema recurrente en Estados Unidos y en muchos otros lugares y cada año me recuerdan las películas. Algunos miembros de familia y amigos las han visto, así que los niños y sus padres me recuerdan que soy Santa Claus, por lo tanto, esa parte del personaje permanece conmigo”.

Por esta conexión es que no fue tan difícil volverse a poner el traje en la serie, cuyos dos primeros episodios se estrenan mañana por la plataforma Disney+ y cuya historia sigue a Scott Calvin, quien lleva casi 30 años siendo Santa cuando descubre que hay una manera de jubilarse. Entonces piensa en buscar un digno sucesor para el puesto y enfocarse en su vida junto a su esposa Carol, la señora Claus (Elizabeth Mitchell).

Tim Allen adelanta que lo veremos haciendo audiciones para el nuevo Santa; entre los candidatos aparecerá el exjugador de futbol americano Peyton Manning y el personaje de Kal Penn llamado Simon, quien es un inventor de videojuegos y padre soltero.

“Es toda una estructura y quería que mi personaje dijera: ‘este es el momento para mí para seguir adelante y estar con mi familia y vivir en el mundo real, en Chicago’, así que es una gran historia”.

Preocupado por la comedia

Aunque en la pantalla Tim es el que cumple los deseos de la gente con su gran saco rojo lleno de regalos, tiene sus propios sueños para Navidad y están ligados con su profesión al ser un actor dedicado en especial a la comedia, rama que en los últimos años se ha transformado.

“Quiero que todos tengan sentido del humor sobre ellos mismos. Si no puedes reírte de ti mismo, como decía Gandhi: ‘me hubiera lastimado a mí mismo hace mucho tiempo si no tuviera sentido del humor’. Tomen un respiro y sonríanse a ustedes mismos, sólo tengan sentido del humor de ustedes mismos; cada lado puede burlarse del otro, no se ofendan, tengan un poco de sentido del humor”, apunta.

Historias llegan al polo norte

Esta nueva etapa para la franquicia de Santa Cláusula llega en una era en la que, gracias a las plataformas digitales, las tramas se pueden expandir, y esto para el actor es uno de los puntos que lo llevaron a decir sí al proyecto.

“El beneficio de una película de seis horas es que fueron capaces de abrir la historia un poco y contestar grandes preguntas: ¿Qué pasó con el otro Santa Claus cuando originalmente cayó del techo?, ¿por qué la señora Claus no tiene un nombre? Suena como algo pequeño pero abre una gran historia para la señora Claus”, agrega el actor.