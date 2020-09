Salma Hayek presume aretes de chile y grita "¡Viva México!"

“I paint self-portraits because I am so often alone, because I am the person I know best.” Happy birthday to my #muse. "Pinto autorretratos por que estoy mucho tiempo sola y por que soy el motivo que mejor conozco” Feliz cumpleaños a mi #musa. #fridakahlo #alone @failunfailunmefailun

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Jul 6, 2020 at 7:38am PDT