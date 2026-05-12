Como diseñador gráfico y realizador de videos para bodas, Sabino encontró una forma de vida, mas no su realización. En 2014, cambió su lugar al frente de la cámara y tomó el micrófono para mostrar que era capaz de diseñar su propio destino en el hip hop.

Pablo Castañeda Amutio ya creaba canciones underground bajo el nombre de Sabino, junto a sus amigos que eran cabezas de la nueva ola del género. Pensó que lo había logrado, pero en realidad no había lugar para él.

“Empecé haciendo videos de gente que admiraba, Tino el pingüino, Mike Díaz... Me juntaba con los raperos, pero no me dejaban hacer rap a mí; siempre con respeto me decían: ´güey, pues no es el estilo´ y por eso fue que inventé mi género y siempre me han ayudado hasta la fecha”, cuenta a EL UNIVERSAL.

Seis discos y seis años fueron necesarios, junto con el apoyo en redes sociales de sus “Los Rebeldes del Pop”, como le llama a sus fans, fueron suficientes para que en 2024 lanzara su primer álbum con el apoyo de una disquera: GRAN.

“La carrera despuntó de una manera en la que no nos imaginábamos, lo soñábamos, más no nos imaginábamos que fuera a pasar, y menos en tan poco tiempo; el año pasado llenamos un estadio (el GNP de la Ciudad de México) para 65 mil personas”, dice orgulloso.

Una mirada atrás

Luego de colaboraciones con Panteón Rococó, Carla Morrison y Carín León, entre otros, Sabino ahora ve su futuro más claro, pero no olvida mirar atrás de vez en cuando, afirma, para recordar de dónde y cómo empezó todo.

“La misión es que no se olvide de dónde venimos, sin despegar la vista hacia dónde vamos; queremos seguir haciendo cosas grandes, pero siempre siempre regresando a casa, agradecer y agarrar fuerza para que siga creciendo esto”.

Parte de su nuevo disco, que recién está estrenando, Genaro presenta: Este no es el disco Volumen II, significa primero complacer a sus seguidores con “música de la viejita” y reconocer el trabajo que lo catapultó al estrellato, así como reconectar con sus fans incluso haciendo una firma de vinilos este domingo 17 en la CDMX.

También prometió apoyar a talento emergente como un día Tino el Pingüino y Mike Díaz lo apoyaron.

“Tengo ese compromiso con la música desde que empecé haciendo videos de gente que yo admiraba. Cuando renuncié dije: ‘si te va bien en esto, tú tienes que regresar todo lo que la música te está dando a más personas’.

“Si de repente veo nuevo talento que está saliendo, aquí estoy, te ofrezco mi plataforma hasta donde te pueda funcionar sin que se entienda como que me quiero aprovechar de ti; en lo que te pueda ayudar úsame y si no, pues todo bien”, apunta Pablo.

Los Máster Plus, El Arturo, DAAZ, Yubeili y Caztro son ejemplo de talento al que ha apoyado y que le hace a Tino.

“Todavía no tengo una canción con Tino, sé que ahorita me la daría, pero antes no; su mensaje era: ‘tienes con qué, respeto mucho tu chamba, pero tienes más potencial´. Siempre lo tomé como de que si quisieran mi amistad y no colaborar era hasta un cumplido”.