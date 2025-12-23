Las autoridades británicas presentaron el martes nuevos cargos de violación y agresión sexual contra el comediante Russell Brand.

El Servicio de Fiscalía de la Corona declaró que las nuevas acusaciones contra Brand están relacionadas con dos delitos que, presuntamente, ocurrieron en 2009, según informó esa instancia.

En abril de este año, Brand, de 50 años, fue acusado de dos cargos de violación, dos de agresión sexual y uno de asalto indecente. Los cargos se presentaron tras una investigación de 18 meses que se inició cuando cuatro mujeres alegaron haber sido agredidas por el controvertido comediante.

El actor deberá comparecer ante el tribunal el próximo 20 de enero. También se ha programado un juicio para junio del próximo año, que se espera dure de cuatro a cinco semanas.

Brand, conocido por sus atrevidos shows de comedia y sus problemas con el alcohol y las drogas, se ha alejado de los medios de comunicación en los últimos años. Ha construido un gran seguimiento en línea con videos que mezclan bienestar, teorías de conspiración y discusiones sobre religión.

Cuando se anunciaron los primeros cargos, en abril, Brand señaló que daba la bienvenida a la oportunidad de demostrar su inocencia.

"Fui un tonto antes de vivir a la luz del Señor", afirmó en un video en redes sociales. "Fui un adicto a las drogas, un adicto al sexo y un imbécil. Pero lo que nunca fui es un violador. Nunca he participado en actividades no consensuadas. Rezo para que puedan ver eso al mirar en mis ojos", dijo.

