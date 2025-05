El actor y comediante Russell Brand llegó el viernes a un tribunal de Londres para enfrentar cargos de violación y agresión sexual que involucran a cuatro mujeres.

Elexesposo de Katy Perry fue puesto en un régimen de libertad bajo fianza, tras una breve audiencia el viernes ante una corte londinense.

Los fotógrafos rodearon a Brand, de 49 años, a su llegada al Tribunal de Magistrados de Westminster para su primera vista desde que fue acusado el mes pasado.

Mientras la policía intentaba controlar la multitud, un hombre gritó: "¡Nadie está por encima de la ley, Russell Brand!”.

El comediante, autor y actor de “Get Him To The Greek” (“Misión Rockstar”) enfrenta una acusación de violación, una de asalto indecente, una de violación oral y dos de agresión sexual. Los presuntos delitos ocurrieron entre 1999 y 2005, uno en la ciudad costera inglesa de Bournemouth y los otros tres en la zona de Westminster, en el centro de Londres.

En septiembre de 2023, los medios británicos Channel 4 y Sunday Times publicaron declaraciones de cuatro mujeres que alegaban haber sido agredidas sexualmente o violadas por Brand. Las denunciantes no han sido identificadas.

Además, ha negado haber participado en “actividades no consensuadas”. En un video publicado en la red social X después de ser acusado, Brand señaló que agradecía la oportunidad de demostrar su inocencia.

Conocido por sus rutinas de stand-up desenfrenadas y atrevidas, Brand presentó programas en radio y televisión y escribió unas memorias que narran su relación con las drogas y el alcohol. Ha aparecido en varias películas de Hollywood y estuvo brevemente casado con la estrella del pop Katy Perry entre 2010 y 2012.

En los últimos años, Brand ha desaparecido en gran medida de los medios convencionales, pero ha acumulado un gran número de seguidores en internet con videos que mezclan contenido sobre bienestar y teorías de la conspiración. Recientemente, dijo que se había mudado a Estados Unidos.