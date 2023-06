Rosalía impone moda con este minivestido rojo pasión

Rosalía es una cantante española de 30 años que se encuentra en el mejor momento de su carrera, con canciones que han significado un éxito sin igual y le han permitido visitar diversos países alrededor del mundo.

La artista internacional no sólo tiene enloquecidos a su fans con su música, y su próxima boda con Raw Alejandro, esta vez también por la cantidad de fotografías que comparte en sus redes sociales, donde enseña todos sus atributos.

Es precisamente en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 25 millones de seguidores, en la que observamos cientos de producciones fotográficas que maravillan a absolutamente todos sus fans como las que compartió en Grecia.

Rosalía maravilló a todos en Grecia. Fuente: Instagram @rosalia.vt

Rosalía enamoró a todo Grecia

Rosalía es una artista que levanta suspiros a todos sus fans en cada una de sus publicaciones: "Lo he pasado genial en Atenas. Subi en taconcin al Partenon y me encantó cantar en esta ciudad ojalá volver prontooO", fue el mensaje que Rosalía compartió en las descripciones de su más reciente posteo en donde cosechó casi un millón y medio de like en muy poco tiempo.

Allí se pudo ver a la cantante española compartir con sus millones de seguidores de Instagram una colección de imágenes de su estadía y show en Grecia y volvió locos a todos con su vestido rojo.

La artista no solo es conocida por su música, sino que también por su gran sentido de la moda y en esta ocasión destacó en las redes al posar con un minivestido rojo sin mangas, cuello y cremallera en el hombro derecho. Además, la productora de 30 años sumó unos llamativos zapatos marrones de punta y de tacón que cuentan con un pequeño detalle en el empeine. La modelo decidió no utilizar accesorios además de la gafas oscuras que casi cubren toda su rostro.

"Come back"; "GREECE LOVES YOU!"; "Perfecto, llevaste tus tacones a la Acrópolis!!"; "Motomami debería ser una diosa griega", fueron algunos de los comentarios que recibió Rosalía en este posteo.