Quien dejó claro que no piensa subirse al ring del pleito entre Andrés Tovar e Imagen Televisión fue Rocío Sánchez Azuara. Buscada por EL UNIVERSAL para conocer si durante su paso por la televisora vivió una situación similar a la que denunció su productor, la conductora fue breve y contundente: “Todo lo del señor Tovar trátenlo con él, yo no tengo nada que ver al respecto”. Traducido del idioma de la farándula: de ese tema, mejor ni hablar.

Y es que, aunque el nombre de Rocío inevitablemente aparece ligado a aquella etapa de Imagen por el éxito de “Acércate a Rocío”, prefirió marcar una línea muy clara y mantenerse al margen de cualquier controversia.

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Lalo España se enoja con revista

Para todos podía tener respuestas Lalo España, menos para una revista de circulación nacional, durante la presentación del programa “Riquísimos por cierto”. Antes de iniciar entrevistas preguntaba de qué medio era cada reportero, para después confirmar “¿Ninguno de TV Notas verdad?”, explicando que debido a recientes publicaciones no quería hablar con ningún trabajador de dicha empresa.

“¿De dónde y dónde vienen? Díganme… Es que esos güeyes dijeron que yo había cortado con mi pareja, que porque él quería tener un hijo y yo no, y pura babosada y luego dijeron un nombre que ni era mi pareja”, recordó molesto.

Lalo España, comediante y actor. Foto: Daniel Ornelas

Tamara Niño de Rivera quiere en Mx unidad tipo “Lotería del crimen”

Un sueño de Tamara Niño de Rivera es que el país contara con una unidad de investigación criminal como la que tienen en “Lotería del crimen”, serie en la que participa la actriz y prima de la influencer Saskia Niño de Rivera.

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“Me encantaría que la Unidad de Investigación Criminal fuera real, y no lo digo por mí, sino porque de verdad hubiera héroes, que ganaran más los buenos”, dice.

Porque si Tamara ve un problema en el país es la inseguridad a la que están expuestas las personas cuando salen a la calle. “Yo creo que en México vivimos una situación muy triste y grave en torno a la violencia”.

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