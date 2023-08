Robin Torres se fortalece junto con Mecano

Robin Torres tiene una sólida carrera en cine, televisión y teatro en la Madre Patria, pero desde 2016 se ha enfocado en el espectáculo Hijo de la luna, que rinde tributo al grupo Mecano, faceta que asegura, no eclipsa su carrera como solista y actriz, sino que la fortalece.

“A medida que ha ido creciendo el homenaje, he ido creciendo también yo artísticamente; al final yo soy actriz, cantante y bailarina, estoy preparada para que me den el personaje que me den, defenderlo lo más posible, aquí yo estoy desarrollando todo lo que durante años me ha formado, mi trabajo es acercarme al personaje de Ana Torroja lo más posible, sin perder mi estilo al cantar”, dijo Robin.

La artista española explicó que el año pasado vinieron con el montaje del Aidalai Tour, que marcó la despedida de Mecano a principios de los 90; y fue tan buena la respuesta del público mexicano que decidieron regresar al Teatro Metropólitan el 2 de septiembre, en esta ocasión con la réplica casi exacta del show con el que se promocionó el álbum Descanso dominical en 1988; y que llevarán a cuatro plazas más: Puebla (1 sep), Estado de México (8 sep), Guadalajara (9 Sep) y Morelos (10 sep).

“Además de este, hay canciones que son de otros discos que evidentemente la gente no quiere irse a casa sin escucharlos.

“Nosotros hemos intentado acercarnos lo máximo posible en la puesta en escena, escenografía, coreografía, vestuario, incluso hasta los mismos instrumentos musicales, así que el que venga a ver el show prácticamente se va reencontrar con Mecano”, explicó Robin.