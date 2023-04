Rike Acosta y Marcos Valdés lanzan colaboración

El cantautor especializado en balada romántica tropical Rike Acosta, que suma más de 40 años de vida artística, suma a sus cientos de canciones y más de 20 álbumes, una nueva creación “Una lágrima me traicionó”, a dueto con Marcos Valdés.

Caravana junto a muchas estrellas





Originario del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, Rike Acosta comenzó a componer a los 18 años, posteriormente se presentó junto a grandes personalidades, como Leo Dan y Juan Gabriel en lo que fueron Las caravanas Vallejo.

De estas giras que le llevaban varias semanas de recorrido por diferentes regiones del país se desprenden anécdotas entrañables, pero también la cimiente de la canción que actualmente promueve.

“Recuerdo bien que era el señor Vallejo era el que hacía las caravanas al interior de la República Mexicana. En ese tiempo estaba de moda y yo era un chiquillo como de unos 15 años y yo ya andaba metido en las en las caravanas. Ahí, por ejemplo, era la época en que estaba de moda Alberto Vázquez, Fernando Allende, Juan Gabriel, Napoleón, entre otros.





Foto:cortesía

“Empezábamos en Tijuana y terminábamos en Acapulco, nos llevaban diez, 15 días viviendo por todos esos pueblos, caminos y ciudades de la costa. Fue lo más bello que me pudo haber ocurrido en la vida, porque ahí conocí a José Alfredo Jiménez y platicaba con él y otras grandes personalidades”, recuerda Rike Acosta.





El origen de “Una lágrima me traicionó”





Estas largas ausencias a causa de su trabajo como cantautor provocaron el rompimiento de una relación en la que él tenía verdaderamente empeñado el corazón.

Aquel amor suyo se fue, bajo el argumento de que las prolongadas ausencias del artista la hacían sentir sola; ella se fue y dejó una carta de despedida que provocó llanto en el artista.

“Cuando vi la carta pues me destrozó toda el alma y entonces viendo la carta empecé a llorar, se me derramaron las lágrimas y ahí es donde yo puse una lágrima me traicionó y empecé a escribir la historia de lo que significó esta persona”.

Triunfó en Las Vegas

No obstante que en México su popularidad no es tan grande, Rike se ha presentado con éxito en Las Vegas y fue en Francia donde cosechó más éxito que en su propio país, es por eso que ahora se propone conquistar el mercado nacional únicamente con trabajo, talento y música.

“Viví cerca de dos años en Francia, allá se tocaron mis discos y yo tuve oportunidad de presentarme con mucho éxito, creo que he tenido más éxito allá que acá”, dice.

“En dos meses que tenemos con la canción ´Una lágrima me traicionó´ ya llegamos a 300 mil reproducciones, o sea se está convirtiendo en un alud de nieve”, concluye.