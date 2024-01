Rigoberto Duplas, un personaje de cine, salta al teatro

Rigoberto Duplas brinca del cine al teatro: el personaje que sale en la película Perdidos en la noche, de Amat Escalante, es el escritor de una nueva obra de teatro que llegará a cartelera este mismo mes.

En la cinta que estrenó el mes pasado en salas comerciales, Duplas es un artista que se aprovecha del dolor de las personas para crear su obra e incluso maltrata a su pareja, la actriz Carmen Aldama, interpretada por Bárbara Mori.

El actor Fernando Bonilla se metió tanto al personaje de Duplas que se quedó con la idea de aprovechar toda esa experiencia y características del papel para hacerlo real.

Así, el personaje del filme es el “autor” de la puesta en escena Mercan, que tuvo dos únicas funciones en el pasado festival Cervantino y levantó controversia.

“Lo que se ve del personaje en la película es la punta del iceberg y, para lograr esa punta hubo que talachar mucho y hacer bases sólidas. Fue como cuando haces una comida y tienes muchos ingredientes sin usar. Ese fue el punto de partida para Mercan”, recuerda Bonilla.

“Es una obra que me ha permitido seguir explorando la inquietudes que provocó Rigoberto, quien aquí ‘escribe’ la obra y me pidió ‘ayuda’ para que yo la dirigiera. La obra explora antecedentes que medio se intuyen en la película, pero no son muy explícitos”, abunda.

La puesta en escena, precisa Bonilla, habla de la cultura de la cancelación y de lo lícito o no que es utilizar el dolor de otras personas.

Sobre el escenario, el entrevistado estará con Sophie Alexander Katz y Cristian Magaloni.

“Rigoberto fue cancelado por el dolor del feminismo al haber utilizado el dolor de las mujeres que han sufrido abuso sexual para poder hacer su obra y que fue señalado por revictimizar a su pareja. Mercan es una respuesta a su cancelación”, explica Bonilla.

“Es una obra con muchos elementos sorpresivos, cambia de función a función, de noche a noche, también hay un diálogo importante con el público”, destaca.

El Foro La Gruta, en la Ciudad de México, será la sede de la obra, del 26 de enero al 25 de febrero.

Perdidos en la noche, que estrenó internacionalmente en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2023, sigue a un joven (Juan Daniel García Treviño, Ya no estoy aquí) quien en busca de su mamá desaparecida, llega con una familia de clase acomodada conformada por los personajes de Duplas, su pareja e hijas.