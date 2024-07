Ricardo Peralta revela que estuvo a punto de casarse con una mujer

Quien ha sido completamente abierto sobre su vida sentimental, dentro de "La casa de los famosos" es Ricardo Peralta. Hace algunos días explicó a sus compañeros que mantiene una relación abierta con su novio, desde hace más de 10 años y hasta dio algunos detalles al respecto.

Sin embargo, lo que nadie hubiera imaginado, es que en algún momento, el influencer declarado abiertamente gay, había tenido un noviazgo formal con una chica; incluso, era tal la atracción que sentía por ella que llegó a pensar en casarse.

Peralta contó a sus compañeros del cuarto tierra, que el flechazo surgió durante un viaje que hizo a Canadá, allá conoció a la susodicha, que era de origen francés, y fue ella quien cayó ante sus encantos: "Se la bajé a un francés con quien andaba. Yo quería todo con ella, regresé a México y le dije a mi mamá: ‘me voy a París, a Cannes’, porque aparte vive allá", dijo.

Lee también Usuarios de redes se lanzan contra Ricardo Peralta tras comentarios hacia Mario Bezares

Cuando regresó a México el romance continuó a distancia, en ese entonce sno existían las redes sociales por lo que se comunicaban a través de cartas. Incluso, agregó, estuvo trabajando por varios meses, esto para juntar lo suficiente y poder ir a verla.

Sin embargo, la boda nunca se llevó a cabo, pues en el camino conoció a un hombre del que se enamoró profundamente. Pese a esto, aún tiene contacto con esta mujer y ahora es una de sus mejores amigas: "En la pandemia me habló, hicimos zoom y todo. Nadie me creía que yo tenía esa novia cuando me habló todos mis amigos me decían: ‘sí existe'”, dijo entre risas.

Hoy en día Peralta mantiene una relación con Carlos Portocarrero, a quien ha llegado a describir como el gran amor de su vida.

Lee también Ricardo Peralta revela su conmovedor plan para el premio de "La Casa de los Famosos"