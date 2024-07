Arath de la Torre habla sobre el intento de secuestro que vivió afuera de su casa

Los habitantes de “La casa de los famosos” han aprovechado el encierro para sincerarse con el público y hablar aspectos que los han marcado, tal es el caso de Arath de la Torre quien, en una plática reveló que fue víctima de un intento de secuestro.

El conductor de "Hoy" explicó que los hechos sucedieron afuera de su casa y que, por desgracia entre los involucrado estuvo uno de sus exempleados:

“A mí me dio un ataque de pánico bien cul*ro porque me intentaron secuestrar, (fueron) cinco cabrones. Mi mujer logró negociar, porque era un exempleado... me iban a encajuelar y lo vieron mis hijos”, dijo a Mario Bezares.

Lee también Arath de la Torre se sincera sobre sus problemas de alcoholismo y adicción: "probé de todo"

Este evento en su vida, aunado a otros problemas, le desencadenaron varias secuelas a nivel emocional y físico, al punto de que se pasaba días enteros llorando.

“Luego traía broncas económicas que no trabajé y el cuerpo habla, entonces yo lloraba... iba en mi coche y con cualquier canción lloraba o tenía ganas de que empezara el día y ya que terminara”, agregó.

La situación llegó al grado de que sufrió un fuerte ataque de pánico mientras grababa "Mi marido tiene más familia" que lo llevó de emergencia hasta la sala de un hospital: “Me mandan a urgencias con un neurólogo y descarta cualquier daño cerebral, dice que es pánico, un ataque".









Desde entonces, reveló Arath, sigue un tratamiento a base de antidepresivos y ansiolíticos y aunque ya ha mejorado considerablemente, todavía no puede dejar los medicamentos.

"Ya bajaron la dosis, (pero) no los puedes dejar tú ni darte de baja. El psiquiatra va viendo cómo reacciona el cuerpo porque es química cerebral", finalizó.

Arath decidió sincerarse con Mario, a pesar de que durante la gala de eliminación se posicionó en contra de él, por lo que el público ya reaccionó ante esto:

“Mario es el único que escucha cuando platica alguien, los demás interrumpen, cambian el tema, no ponen atención, sólo quieren sobresalir”, “lo quiso sacar, vio que la gente lo salvó y ahora sí quiere hablar con él para que no le perjudique”, “Arath tiene algo de loquito”, fueron comentarios de los usuarios.





Durante el posicionamiento de este domingo, Arath se fue en contra de Mario Bezares. Foto: Captura de pantalla.





Lee también Arath de la Torre y el “no volvería a entrar a un reality”