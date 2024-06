Arath de la Torre y el “no volvería a entrar a un reality”

Había dicho contundentemente que no repetiría la experiencia de “Big Brother VIP”, en la década de los 2000, pero dicen que más pronto cae un hablador que un cojo y de eso sabe Arath de la Torre, quien fue confirmado para entrar a “La casa de los famosos: México”, en su segunda temporada. Se le había preguntado antes de que su nombre fuera destapado, porque todas las pistas indicaban que estaba en la lista del reality de Televisa, pues casualmente se dio una pausa de la obra “Marihuanólogos” y según viajaría con su familia a finales de julio, exactamente en la misma fecha cuando empieza el programa. “No, no, no lo volvería hacer, yo ya lo hice en ‘Big Brother VIP’”, aseguraba. ¿Por fin?

Habrá biopic de Roberto Cantoral

Para Roberto Cantoral Zucchi, hijo del compositor Roberto Cantoral, la publicación de un libro fue sólo el primer paso para dar a conocer la vida de su padre, quien compuso temas como “El triste”, “El Reloj”, o “La barca”, clásicos del bolero mexicano, pues también buscarán sumarse a la ola de biopics contando su historia. “Afortunadamente con el libro tenemos ya toda la información lista y disponible para buscar hacer una película, y claro, no vamos a esconder ningún detalle cuando en el mismo libro se mencionan las cuatro mujeres que tuvo mi padre”, promete Cantoral Zucchi.

La decepción por la casa de “Fiesta en la madriguera”

Tanto ha gustado la casa que se ve en la cinta “Fiesta en la madriguera” que, a dos meses de haber sido estrenada, su director Manolo Caro sigue recibiendo mensajes y llamadas de gente de la industria audiovisual que quiere saber dónde se encuentra y utilizarla en futuras producciones o simplemente conocerla por su grandiosidad. El problema es que esa mansión no existe, sino que se construyó desde cero y dentro de un salón de eventos en Guadalajara, lo que ha decepcionado a muchos.

