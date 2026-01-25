A los 69 años, Adalberto Martínez, conocido en el mundo artístico como “Resortes”, deleitó al público de España bailando mambo, estaba promocionando la película “Pedro Navajas”, protagonizada por Andrés García y Maribel Guardia, él interpretó durante toda la cinta a un borracho; era un excelente bailarín, un artista popular nato que descubrió su talento artístico de casualidad y siendo muy joven.

“Resortes” fue el primer actor cómico en México que bailó mambo, su debut fue en 1931 en un recinto teatral ubicado en la calle de Regina, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México; Adalberto Martínez nació el 25 de enero de 1926, hace 110 años en el barrio de Tepito, lo que marcó su estilo populachero a la hora de hacer reír al público.

Su habilidad para el baile hizo pensar a muchos que “era de goma” por lo bien que se movía, sus muecas fueron un distintivo así como el estilo de su voz, nunca plana, todo lo decía con intención cómica, incluso lo más simple.

Fue su hermano quien le puso el mote de “Resortes”, decía que cuando caminaba parecía que traía resortes en los pies, y aunque en un principio a Adalberto no le hizo gracia este mote, después hasta le puse apellidos: “Resortes Resortín de la Resortera”.

Adalberto Martínez e Irma Dorantes en una escena de la serie de televisión "Destino, la gloria". Fototeca EL UNIVERSAL.

Las paletas, un bigote y los aplausos

A los 15 años, Adalberto tardó tres días en llegar a su casa porque le gustaba mucho andar en los salones de baile y en los billares, lugar donde conocería a Mario Moreno, “Cantinflas”; pero la noche que supo que lo suyo era estar sobre los escenarios, fue cuando la suerte y el ingenio se juntaron, pues mientras vendía paletas afuera del antiguo Teatro Hidalgo, lo solicitaron para que se sumara a una puesta en escena como comparsa.

"Yo vendía paletas heladas, dulces, chocolates en un teatro, y a los que vendíamos los dulces nos hablaron para entrar a una obra que se llamaba ‘Tierra y libertad’, sobre Emiliano Zapata , un revolucionario , y dije 'sí, cómo no', 1.50, para aquel entonces era muy bueno", contó Adalberto en España mientras promocionaba “Pedro navajas”.

Adalberto Martínez “Resortes” hizo reír al público con sus actuaciones, sus muecas y sus bailes sin igual. Fototeca EL UNIVERSAL.

Relató que les dieron el vestuario de indios, y antes de empezar la obra se asomó para ver cómo estaba de lleno y ahí descubrió a su mamá y a sus hermanos, entonces, pensó: 'uy, me van a reconocer', por lo que se metió a los camerinos y se puso unos bigotes revolucionarios y así empezó la obra.

"Nomás di un paso en el escenario y que ¡se viene la ovación!”.

Resortes pensaba que alguien se había parado atrás de él, entonces le pidieron que saliera de escena , al salir lo regañaron y lo cuestionaron de por qué se había puesto esos bigotes.

"¡Ya te confundieron con Zapata, desgraciado!", le dijeron y le pidieron que se los quitara.

En el segundo acto salió sin bigotes y en efecto su mamá lo reconoció, lo tachó de vago, sin saber que ya llevaba 1.50 pesos en la bolsa; así surgió su especial interés por aparecer con frecuencia en los escenarios, y mientras trabajaba en la carpa se volvió asiduo visitante de los salones de baile como El Esmirna, Los Ángeles y México.

El Salón Esmirna, o Smyrna Dancing Club, fue un emblemático y popular cabaret de la Ciudad de México situado en lo que hoy es la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Resortes fue de las carpas al teatro de revista y después al cine, solía interpretar personajes con bondad, alegría y ganas de vivir, cualidades de sí mismo; lo de ser artista a lo traía en la sangre, su abuelo paterno era titiritero en las carpas, el mismo lugar donde por muchos años él encontró su pasión.

Después comenzó su carrera como bailarín de tap al lado de su amigo Juan Flores con quien formó el dueto Los Espontáneos, tras separarse y estar ocho años como carpero, tuvo la oportunidad de actuar en otros escenarios más grandes como el Teatro Apolo, ubicado entonces en la colonia Guerrero, donde participó en varios sketches.

En 1943 le llegó una oportunidad, el empresario Miguel Bravo Reyes le ofreció recibir el año con una función especial en el Teatro Follies al lado de María Conesa y Lucha Reyes.

Recorrió México y otros países de América latina encabezando la compañía Pachuco's Review, y en 1946, debutó en el cine, en la película "Voces de primavera", junto a Domingo Soler y Delia Magaña.

Adalberto Martínez “Resortes” formó parte del grupo de cómicos de la una época de esplendor en el espectáculo mexicano, en la foto aparece con un colega, Gaspar Henaine, "Capulina". Fototeca EL UNIVERSAL.

En 1981 recibió la medalla de oro por sus 50 años de carrera artística además del homenaje que le organizó en 1987 el Instituto Nacional de Bellas Artes con un diploma y una medalla por su larga trayectoria.

En 1999 feo homenajeado en el Madison Square Garden de Nueva York por su quehacer artístico además de obtener el Ariel de Oro en 1994 por su destacada carrera.

En su andar artístico participó en 103 películas, y compartió créditos con Evangelina Elizondo, Germán Valdés "Tin Tan", los hermanos Soler, Fannie Kauffman, "Vitola", Antonio Espino, "Clavillazo", Amalia Aguilar, Silvia Derbez y Manuel "El loco" Valdés, entre muchos otros.

Estuvo casado tres veces, su primer matrimonio fue con Mercedes Constance, con quien procreó dos hijos, el primero murió al nacer y la segunda, Yolanda, falleció víctima de un asalto.

Después se casó con la actriz Gloria Ríos y tuvo otro hijo; con su tercera esposa Josefina Flores no tuvo descendientes; para "Resortes" el público era como de su familia, por eso siempre les hablaba con tanta cercanía, como si los conociera de siempre, y así también lo quiso la gente.

