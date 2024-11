“¿Jorge Negrete es el papá del actor Humberto Elizondo?”, esa es la pregunta que muchos se empezaron a hacer al comparar el porte varonil y el bigote entre “El charro cantor” y el actor, hijo de Famie Kaufman, “Vitola”, los dos se parecían mucho.

Ese parecido varios lo notaron en su momento, y fue una fotografía “inocente” lo que desató la versión de que entre Negrete y Kaufman hubo algo más que una amistad, sin embargo, Jorge, uno de los galanes de la Época de Oro del cine mexicano sólo tuvo una hija biológica llamada Diana, fruto de su relación con la también actriz Elisa Cristy.

Después, Negrete comenzó un romance con su colega Gloria Marín, con quien protagonizó 11 películas, la historia de ambos está catalogada como la historia de un gran amor, se amaron intensamente en el cine y en la vida real durante una década, el galán de la Época de Oro le dedicó a Gloria las más bellas serenatas y protagonizó con ella los besos más apasionados y dulces.

En mayo de 1952, Jorge Negrete habló con EL UNIVERSAL sobre su divorcio de Gloria Marín , el cantante reconoció que las ocupaciones de ambos los fueron alejando, tanto que el amor nacido 10 años atrás, se había enfriado.

“Es cierto lo de mi divorcio y ojalá que esto sea como una nube de verano que pase pronto, a fin de que un día no lejano, vuelvan las cosas como ayer, sobre todo mi deseo de que así sea está justificado tanto por la admiración que siempre tuve por Gloria, como por el inmenso cariño que siento por nuestra hijita cuya tutela quedará a cargo de mi exesposa”, expresó Jorge sobre la actriz y la niña que adoptaron y a quien llamaron Gloria.

En el último tramo de su vida, Jorge Negrete la pasó en los brazos de María Félix, con quien se casó en una boda muy mexicana en la casa de la actriz el 18 de octubre de 1952.

En 1994 “Vitola” habló sobre la falsa versión de la paternidad de su hijo, y contó cómo fue que comenzó la patraña de que Humberto Elizondo era hijo de Jorge Negrete.

Jorge Negrete y Humberto Elizondo: ambos se preocuparon por el gremio actoral; su parecido físico llamó la atención de colegas y el público.

La foto que desató las falsas versiones

En una entrevista que Famie Kaufman, “Vitola”, le dio a EL UNIVERSAl, la actriz, que debutó junto a Germán Valdés “Tin Tan” y que tantas risas le provocó al público, contó que por culpa de una foto en la que Jorge Negrete aparece abrazándola y ella luce muy feliz, muchos pensaron que entre ambos había algo más que una amistad.

"Mira desde entonces bromeábamos con eso de que nos amábamos. Pero nunca hubo nada, siempre amigos, y que quede bien claro para que no se histerice la gente…".

¿Se aman Vitola y Negrete?. Publicó El Gráfico el 2 de marzo de 1946 acompañado de una foto enorme donde Fanny y Jorge se dan un gran abrazo. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

“Vitola” recordó que cuando conoció a Negrete, el cantante estaba casado y que entre ellos surgió una linda amistad.

"Conocí a Jorge Negrete y a Gloria Marín, su esposa, cuando fueron a Cuba yo tenía 12 años y ellos trabajaron conmigo en el teatro nacional de La Habana. Nos hicimos buenos amigos me dijeron que cuando viniera a México los buscara y así lo hice porque nació una gran amistad", relató.

Por una foto y bromas de Famie Kaufman, “Vitola”, se pensó que entre la actriz y Jorge Negrete hubo un romance; ella aclaró la situación en una entrevista en 1994. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Incluso, “Vitola” bromeaba al decir que Negrete era padre de su hijo Humberto, lo que causó confusiones y en su momento molestia de la hija de Jorge, Diana, quien hasta amenazó con demandarla; Famie recuerda lo que le dijo a la hija del charro cuando ésta le reclamó.

"Espérate chica 'take it easy'. El día que tomó posesión mi hijo alguien me preguntó si Humberto era hijo de Negrete, como siempre bromeo contesté con una broma y mira el lío que se armó. A Humberto le dio mucha risa, lo tomó con mucha filosofía". recordó.

El nombre de Jorge Negrete es muy respetado por Humberto Elizondo, en 1990, el actor, actualmente de 77 años, recordó lo bien que el cantante, nacido el 30 de noviembre de 1911, se portó con su madre cuando llegó a México.

Humberto Elizondo admiraba a Jorge Negrete; se dijo que el Charro Cantor era el papá del actor.

Cuando llegó mi madre de La Habana estaba tan pobre que solicitó un préstamo en la ANDA. Negrete le dijo a Fanny Kaufmann ‘no tiene derecho’, mi madre se retiraba muy triste cuando Negrete la alcanzó y le dijo: ‘la ANDA no te concede el derecho, pero yo sí’”, así que con dinero de su bolsillo Jorge Negrete ayudó a “Vitola” a que se estableciera en México.

Lee también: Así fue el extraño concurso de piernas femeninas en el que participó Jorge Negrete

Siendo Humberto Elizondo Secretario General de la ANDA, formó parte de la primera guardia en la tumba de Jorge Negrete, fallecido en 1953, durante el homenaje que le rindieron por su aniversario luctuoso en el Panteón Jardín en 1995.

Humberto Elizondo fue quien abrió el homenaje destacando las virtudes que Negrete tuvo como artista y como persona; Elizondo era hijo de Humberto Elizondo Alardine, y sí, su parecido físico con Negrete era considerable, y aunque no eran padre e hijo, tuvieron cosas en común.

Ambos fueron actores, se preocuparon por lo derechos laborales de los actores y trabajaron en la la Asociación Nacional de Actores (ANDA); su característico bigote, voz y porte varonil son indiscutibles.

Para Elizondo, Negrete era un icono, un ejemplo por su labor en la ANDA a favor del gremio actoral, él no tiene duda de su paternidad, y aunque admite que sí se pare a su padre, confiesa que se parece más a Negrete; en una charla con Gustavo Adolfo Infante, bromeó al decir que su madre tenía buen tino.

"Mi mamá dijo que no (que no era hijo de Jorge Negrete), ahora, si mi mamá tuvo el buen gusto de llevarlo a cabo, quién soy yo para criticarla?".

rad