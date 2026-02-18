Interpretar a una joven apasionada de la medicina hizo reflexionar a Renata Vaca sobre cómo se atendía a los pacientes en una época marcada por la precariedad en sistema de salud durante la Revolución Mexicana.

La actriz interpreta a Emilia, una joven que se cuestiona si eligió el camino correcto en Mal de amores, la serie de Netflix que se estrenará este año.

“Eso de la medicina siempre es un reto y también siento que hay algo en el lenguaje de época (principios del Siglo XX)que es difícil de descifrar”.

No es la primera vez que encarna a una médica, una coincidencia que, afirma, empieza a llamarle la atención.

“La medicina desde hace rato me persigue. Ya llevo dos proyectos así, algo me dice la vida con eso”, comenta.

Mal de amores es la versión televisiva de la novela homónima escrita por Ángeles Mastretta.

La historia sigue a Emilia Sauri, una joven que lucha contra las convenciones sociales de su tiempo mientras se debate entre el amor de Daniel Cuenca (Juan Pablo Fuentes) y el doctor Antonio Zavalza (Iván Amozurrutia).

“Va a ser muy bonito y muchas personas se van a identificar. Algo lindo de la historia es que, a pesar de que se escribió hace tanto, sigue vigente”.