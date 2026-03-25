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HBO finalmente lanzó el primer tráiler de la serie de y anunció la fecha de estreno.

Luego de todo el debate que hubo alrededor de las elecciones de cast en la producción que por cierto se reporta es la más cara de la historia con un costo cercano a los 100 millones por capítulo, miles ya han podido dar un vistazo al mundo mágico.

Harry, Ron, Hermione y más regresan, quizá luciendo un poco extraños para aquellos que crecieron con las películas de Warner, pero con la misma esencia y una emoción mayor derivada de todo aquello que finalmente se verá en pantalla.

En este primer tráiler de la serie de Harry Potter se aprecia al niño que vivió en su escuela muggle, así como algunos planos del callejón Diagon, el expreso de Hogwarts y el estadio de quiditch.

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Además de eso los profesores no podían faltar; sin embargo solo se muestran a Minerva McGonagall (a quien interpretara Maggie Smith en la saga de películas), Hagrid (posteriormente maestro de cuidado de criaturas mágicas) y Pomona Sproud quien enseña herbología.

Dejando a otros aún en las sombras para más adelante como Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore y Severos Snape e incluso Quirrel, que posiblemente harán su debut en trailers posteriores, ahora vamos con la fecha de estreno.

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter en HBO?

Magos y brujas, sus maletas tienen que estar listas y ustedes preparados para cruzar el andén 9 ¾ la navidad de este mismo 2026 cuando sea el estreno de la nueva serie de Harry Potter.

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Aunque no se menciona con número, el primer tráiler de esta producción que se dice, será extremadamente fiel a los libros de menciona “Christmas 2026”, lo que significa que el 25 de diciembre será momento de volver a Hogwarts, no olviden llevar firmado su permiso para Hogsmeade.

rad

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