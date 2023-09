"RBD": Emotivo reencuentro de Mía Colucci y Alma Rey después de 17 años del final de la telenovela

La telenovela "Rebelde" sigue siendo un tesoro en el corazón de los fans, no solo en México, sino en países como Brasil, España, y Argentina, incluso después de 17 años de su última emisión en 2006. Con el regreso triunfal del grupo musical surgido del proyecto, los recuerdos y los reencuentros entre los actores del elenco están a la orden del día.

En esta ocasión, dos de las protagonistas, Anahí y Ninel Conde, quienes dieron vida a los memorables personajes de Mia Colucci, la hija de un influyente empresario de la moda, y Alma Rey, una importante cantante y madre de Roberta Pardo (interpretada por Dulce María), se cruzaron nuevamente y compartieron un emotivo momento que emocionó a sus seguidores en las redes sociales.

Recordemos que ambas figuras tuvieron una relación cercana en la trama de la telenovela, demostrando una profunda amistad. Aunque poco se ha hablado sobre su relación fuera de los foros de televisión, parece que el cariño que compartían en la pantalla se ha mantenido inquebrantable con el paso del tiempo.

Lee también: Netflix tiene la película más subida de tono que tienes que ver lejos de tus hijos

El reencuentro fue compartido en la cuenta de Instagram de Conde, donde un video capturó el abrazo entre las dos estrellas, acompañado por la canción 'Sálvame', interpretada por Anahí. En el video, se observa cómo ambas sonríen con emoción y se abrazan, y luego, Ninel toma gentilmente el rostro de su compañera y le dirige algunas palabras.

Captura.

El lugar estaba lleno de personas, aparentemente fanáticas, lo que sugiere que este momento podría haber sido parte de un encuentro especial con admiradores de Estados Unidos, ya que el grupo dio un concierto en Miami el 21 y 22 de este mes. Las dos celebridades también se tomaron fotos con entusiasmo.

En la publicación, el llamado "Bombón Asesino" compartió sus sentimientos: "No puedo explicar el sentimiento de reencontrarte y abrazarte... es como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. Tantas vivencias, tantas conversaciones sobre nuestras vidas, tantos consejos, tantas lágrimas compartimos en el pasado", dijo, Además, expresó su orgullo por ver a la cantante feliz y realizada, agradeciendo a ella y a su esposo Manuel Velasco por su amabilidad.

Lee también: Mira cómo luce hoy el actor que interpretó a ‘Ivar, el Deshuesado’ a sus 29 años

Anahí respondió con cariño en el post: 'Te amoooooo!!!! Eres una diosa! Te mereces toda la felicidad del mundo. Que Dios te llene de bendiciones siempre y que tu corazón tenga infinito amor".

Los comentarios de los fans reflejaron su alegría por el emotivo encuentro: "Hermoso momento Ninel", "Las amo", "Qué momento tan hermoso y especial", "Eternas Mia Colucci y Alma Rey" fueron algunas de las expresiones que se podían leer.

Anahí habla de los problemas alimenticios que enfrentó en su carrera

Anahí puede contarla, la cantante de 40 años que regresó a los escenarios con la agrupación RBD tras 15 años de ausencia, ahora como esposa y madre de dos hijos, reflexionó sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando lidió con los problemas alimenticios que casi la llevan a la muerte, así lo recordó en una entrevista al periodista Joaquín López Dóriga, en la que además habló del bullying del que fue víctima cuando era una niña.

Desde muy temprana edad, Anahí supo lo que era ser famosa, su participación en "Chiquilladas" y en telenovelas la llevaron a ser muy conocida desde que era una niña y en su adolescencia, aunque esto, más que traerle felicidad, le trajo problemas de bullying, pues precisamente el ser famosa ocasionó que se alejara de las aulas y tomara clases particulares, ya que no pudo sobrellevar el acoso escolar; le pegaban chicles en el cabello, le embarraban mocos en el uniforme y la molestaban.

"Lo único que le pedía a Dios en la noche era ‘que mañana sí me quieran, que mañana me traten bien'", recordó entre lágrimas; al iniciar la secundaria era más famosa y tuvo que seguir con las clases particulares, pues no pudo manejar las burlas de sus compañeros, las cuales le causaron mucha ansiedad; creció sin saber qué es, por ejemplo, un viaje de generación, y aunque sólo pudo estudiar hasta la prepa, la inolvidable Mía Colucci se siente orgullosa de la carrera que ha construído, con la que le ha dado felicidad a muchas personas.

Aunque para Anahí fue difícil lidiar con el bullying escolar por ser famosa, cuando tenía 15 años empezó a vivir una pesadilla, la eligieron para protagonizar el remake de "Quinceñaera", el melodrama llamado "Primer amor" (2001).

El productor de la telenovela, que finalmente fue cambiado por Pedro Damián, la citó para hablarle de su papel como protagonista, esas palabras le cambiaron la vida, ya que le sembraron la inseguridad que la acompañó durante mucho tiempo sobre su aspecto físico; la anorexia y la bulimia llegaron a su vida.

“Vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú fueras la protagonista, pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, las protagonistas son muy bonitas, y tú estás gordita, tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela”, recordó visiblemente afectada; desde ese momento, dijo, fueron “años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan”.

Anahí confesó que a esa edad creyó que en efecto no era suficiente y comenzó a cuidar de manera obsesiva lo que comía: "Comenzó un tema obsesivo y completamente enfermizo, me hice muchísimo daño", reconoció, pues llegó a pesar 38 kilos; además, aunado a su problema físico y mental, el body shaming (avergonzar o burlarse de alguien por su apariencia física o su cuerpo) que sufrió en varios programas de televisión, no la ayudaron, sino todo lo contrario.

El panorama comenzó a cambiar cuando casi pierde la vida a los 18 años por un paro cardíaco:

“Podía pasar cinco o seis días sin probar bocados, a veces podía probar una toronja, a veces comía hielo, no quiero que tomen de aquí ninguna idea, por favor; cuando ya no podía más volvían los atracones, y como tanto se han burlado, sí vomitaba mucho; un día iba con mi prima Alicia y le dije ‘me siento mal, algo me pasa’ tenía el corazón al mil y sentía como si el estómago se me estuviera volteando, una cosa rarísima, y vi que me volteó a ver, se metió directo a urgencias al Hospital Ángeles", narró.

*Con información de Reyna Avedaño.

Fotos: German Espinosa/EL UNIVERSAL/ Instagram oficial Anahy.