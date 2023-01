R’Bonney Nola, la nueva Miss Universo, enseña cómo llevar elegantes minifaldas en invierno con estos 3 looks

Desde hace varios días que el nombre de R’Bonney Nola vienen leyéndose y escuchándose en todos los medios de comunicación y redes sociales.

La joven es la flamante y nueva Miss Universo, quien rápidamente ya se ha convertido en toda una celebridad entre muchos jóvenes del mundo, no solo por su belleza, sino también por su historia de vida.

Es por ello que en el siguiente artículo nos hemos inspirado en los looks de R’Bonney Nola y te mostraremos 3 outfits donde las minifaldas han sido protagonistas en los posteos de Instagram de la nueva Miss Universo.

Como primer look, R’Bonney Nola eligió lucir un conjunto de dos piezas en color rojo con detalles en blanco compuesto por una minifalda y un saco estilo blazer. La modelo lo complementó con una boina azul y una chaqueta con plumas en color blanco.



Foto: R'Bonney Nola. Fuente: Instagram @rbonneynola

En otra oportunidad la nueva Miss Universo eligió lucir un conjunto en color verde que parece ser de una pieza, pero en realidad son dos: una camisa drapeada y una minifalda, las cuales fueron combinadas por R’Bonney Nola con unas botas de caña alta en color crudo.



Foto: R'Bonney Nola. Fuente: Instagram @rbonneynola

Como tercer y último look, R’Bonney Nola optó por lucir un vestido corto estilo minifalda con un lazo en la zona de la cintura en color blanco. La flamante Miss Universo decidió acompañar este outfit con el cabello suelto y con unas ondas súper grandes y perfectas.



Foto: R'Bonney Nola. Fuente: Instagram @rbonneynola

Los posteos de la nueva Miss Universo acumulan cientos de comentarios y me gusta, y todos sus fanáticos le piden que por favor comparta más fotos de sus looks para poder inspirarse y crear nuevos ouftis para lucir en invierno. Sin dudas R’Bonney se destacó en el certamen no solo por su belleza, sino también por su porte y elegancia a la hora de caminar y posar ante la cámara.