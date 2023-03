Ramones reconecta con su niño interior

La primera vez que Adal Ramones entró a las instalaciones de Televisa fue durante un viaje de la escuela y al primero que se topó fue a Héctor Bonilla, y se dijo: “Wow, ¿qué es esto?”

Luego le tocó estar sentado debajo del escritorio del noticiero 24 horas, en donde pudo ver el trabajo de Abraham Zabludovsky, recordó en entrevista.

“Fue la primera vez que entré a Televisa, cuando era un estudiante. Y luego don Mario de la Piedra, un gran ejecutivo de aquella época, nos regaló a todos boletos para ir a ver a A chorus line, con Olivia Bucio.

“Yo decía: ‘de aquí soy’, yo había estudiado teatro, pantomima, oratoria, pero cuando yo vengo de estudiante, me regreso a Monterrey, contaba el tiempo que me faltaba para terminar una carrera. Me gradué de Ciencias de la Comunicación y decía: ‘ya quiero estar en Televisa’”.

Hoy, el conductor está de regreso en la televisora como anfitrión del nuevo talent comedy show Mi famoso y yo, en donde seis personalidades harán equipo con un niño, a quien tratarán de cumplirle su sueño, mientras realizarán otras disciplinas como canto, baile, oratoria, actuación, lip sync e imitación.

“Sabía que iba a regresar a Televisa, pero no eché a volar las campanas, hasta que no viera que se activara mi gafete diría que es verdad. Hay una nostalgia, no te puedo mentir, desde llegar al estacionamiento, desde entrar por los pasillos”.

“Ojo, no me fui muchos años, fue muy poquito tiempo, si me pongo a ver, yo me fui casi cinco años, no es tanto tiempo, pero se me hizo eterno y la verdad creo que éste es el primer paso para hacer un montón de cosas con Televisa Univisión, porque este programa se va a transmitir simultáneamente (En EU)”.

Laura León, Diego Schoening, Edwin Luna, Lambda García, Cecilia Galliano y Mariana Echeverría serán los seis famosos que liderarán los equipos, quienes desde hoy deberán impresionar a un jurado, conformado por Gabriel Soto, Kimberly Loaiza y Julión Álvarez.

“Estoy seguro en donde vamos a conectar con nuestro niño interior”, explicó Adal.

“Es un programa en donde un adulto con todos los problemas que tenemos, con nuestro acelere, con cosas buenas y malas, vamos a reconectar con nuestra naturaleza que no debió haber cambiado porque ya lo dijo alguien muy importante: ‘sean como niños’; entonces tenemos que ser como niños”.