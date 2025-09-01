Más Información

han causado un enorme revuelo con su fan meet en el . Este 1 de septiembre, seguidores se han dado cita en una fila que da vuelta a toda la avenida independencia y llega casi al Palacio de Bellas Artes, pues llegó la fecha que tanto esperaban, interactuar con las jóvenes tailandesas que protagonizan "Gap: The Series".

Desde las 12:00 de la tarde, de este lunes, comenzaron a llegar aquellos que compraron el pase VIP platino, que podrán ser los primeros en pasar, cuando se abran las puertas a las 20:00 horas.

Fans de FreenBecky, esperan afuera del Teatro Metropolitan, recinto donde se encuentran las jóvenes tailandesas que han causado sensación con "Gap: The Series". Foto: EL UNIVERSAL / César González
Fans de FreenBecky, esperan afuera del Teatro Metropolitan, recinto donde se encuentran las jóvenes tailandesas que han causado sensación con "Gap: The Series". Foto: EL UNIVERSAL / César González

Incluso hay seguidoras como Flor -de 26 años- que decidió emprender el viaje desde Sinaloa, para conocer a las actrices y cantantes tailandesas en lo que es su primera visita a México y Latinoamérica, misma que ha desencadenado una verdadera fiesta a las afueras del recinto.

Entre playeras, figuras de cartón y banda en vivo es que los fans de FreenBecky esperan ansiosos a que sus idolas del otro lado del mundo hagan su aparición sobre el escenario del Teatro Metropolitan en punto de las 9:00 de la noche.

La venta de recuerdos también es uno de los factores que le dan vida a esta reunión, pues, se pueden encontrar desde llaveros y stickers hasta bolsas de mano que se ofrecen por 100 pesos y cobijas con la imagen de las actrices que llegan a los 300 pesos.

¿Quiénes son FreenBecky?

FreeBecky es el dúo formado por Freen Sarocha y Becky Armstrong, actrices, modelos y cantantes tailandesas populares por su participación en la "", ellas tienen 27 y 22 años, respectivamente.

Su juventud no ha sido una limitante para su crecimiento en redes sociales, pues, cuentan con más de 4 millones de seguidores en sus cuentas de Instagram, además, Free marcó historia al ser la primera actriz tailandesa en ser invitada a la MET Gala en la edición 2025.

El ascenso de FreenBecky no sólo es en la pantalla, ya que en sus perfiles de Spotify juntan entre ambas poco más de 172 mil oyentes mensuales, siendo parte de la ola de K-Pop que lleva algunos años dominando la escena musical internacional, sobre todo en países como México.

La fama de este dúo se demostró con el sold out que lograron en pocos días para la convicencia que tendrán con sus fans, llamada como “Love Spreads” hoy en el Teatro Metropolitan.

