¿Quién es "El Costeño", comediante lesionado, tras la caída de su camioneta en un barranco?

Javier Carranza, alías "El Costeño", sufrió un accidente la madrugada de ayer, luego de que la camioneta que viajaba, junto a su chófer y un acompañante, se volcara en la carretera de México - Tampico, a la altura de Hidalgo, y aunque el comediante reporta que se encuentra bien de salud, se quejó de la falta de apoyo que obtuvo por parte de las autoridades del estado.

Lee también: Cae a un barranco la camioneta en la que viajaba “El Costeño” en la carretera México-Tampico

A pesar de encontrarse bien de salud, "El Costeño" escribió en sus redes sociales que no hubo quien autorizara su traslado a un hospital de Pachuca Hidalgo, por lo que él y los dos dos lesionados fueron atendidos en una clínica rural, cercana al lugar en donde la camioneta se volcó, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad en una cuerva de la carretera.

¿Quién es Javier Carranza, "El Costeño"?

El espectáculo nocturno es una actividad que Javier Carranza, "El Costeño", trae en la sangre, debido a que su padre se dedicaba al show business, pues a lo largo de los años se destacó como maestro de ceremonias; se dedicó también a la ventriloquía, a la música, al periodismo y la poesía, entre otras actividades.

Sin embargo, el comediante convivió poco con su padre, quien perdió la vida en un accidente automovilístico en 1981, cuando él tenía sólo ocho años.

"Fue una locura, sonó el teléfono en la madrugada, estábamos dormidos todo y lo que nos despertó fueron los gritos de mi mamá, yo no entendía de que era la muerte, lo vi en la caja después y dije: ´-Este está dormido´, nunca lloré, no me nació llorar, y hasta tiempo después, le lloré mucho", contó.

Por eso, en una entrevista con Matilde Obregón aseguró que terminó de conocer a su progenitor a través de las anécdotas que sus amigos más entrañables le relataban, como fue el caso de el Loco Valdés y Benito Castro.

Lee también: "El Costeño" despotrica contra Wendy Guevara: "hay quienes hacen tarugadas y les pega"

En su juventud, con sólo 16 años, comenzó su carrera en su natal Acapulco, Guerrero, como ventrílocuo en el transporte público y en los centros nocturnos, época en la que se tuvo que enfrentar a la hostilidad del público, que no le agradaba su forma de hacer comedia, pues recordó que hubo ocasiones que hasta le llegaron a lanzar vasos de vidrios.

Su primer salario -rememoró- fue de 20 pesos, los cuales que entregó a su madre, doña Socorro.

Durante su infancia, los problemas económicos de su familia fueron tan grandes que llegó a pensar en quitarse la vida, debido a que creía que de esa manera sus hermanos podrían comer las porciones que él ya no consumiría.

Carranza también contó que uno de los graves problemas a la hora de enamorarse era fijarse en mujeres mayores, pues con 16 años se enamoró de Lupita, una cantante acapulqueña, que tenía 31 años y que, aunque llegó a corresponderle, no tenía ningún futuro por ofrecer por lo que se separaron.

"Yo vendí la bicicleta para llevarla al cine, me la llevaba al Fuerte de San Diego, a pesar, en camión y en lo que alcanzara", recordó.

"El Costeño" tiene tres hijos; Miriam, Ricardo e Ireri.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc