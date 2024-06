"¡Que viva el amor!" Mariana Seoane presume foto con Christian Nodal y Ángela Aguilar

La cantante Mariana Seoane fue una de las que presenció en vivo el primer beso en público entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, el romántico momento se dio en el Auditorio Nacional, en el último concierto que ofreció el cantante de regional mexicano en este recinto capitalino en el que nunca antes se había presentado.

Seoane compartió en sus redes el momento del comentado beso que se dieron Ángela y Christian después de que ambos confirmaran su relación, la noticia ha causado un verdadero alboroto en las redes sociales, pues el intérprete de 25 años se separó de su expareja, la trapera Cazzu, hace menos de un mes.

Nodal y Cazzu duraron dos años juntos, tiene una hija llamada Inti, los tres vivían en Argentina previo al truene, el cual se dio a conocer a través de un mensaje en redes el pasado 23 de mayo, desde entonces las versiones de que Nodal y Ángela Aguilar tenían una relación empezaron a sonar cada vez con más fuerza.

Fotos juntos y varias pistas hicieron que los cibernautas aseguraran que era más que claro que la amistad que empezó entre ellos en 2018, se había transformado en amor.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se besan durante concierto del cantante en el Auditorio Nacional.

Seoane aplaude a Christian Nodal y Ángela Aguilar

Mariana Seoane compartió una fotografía junto a Nodal y Ángela en los camerinos del Auditorio Nacional, lo que dividió opiniones en redes, por lo que desactivó los comentarios de su publicación, pero al salir del re cinto, en en breve encuentro con la prensa, la intérprete de "Seré una niña buena" aseguró que no sabía que Nodal y Ángela eran novios, pero aplaude la noticia.

"Pues se ven felices, que viva el amor; no es que lo supiera (el romance), es que venimos a ser felices, uno no sabe lo que hay detrás, es muy fácil especular y decir miles de cosas, pero la realidad sólo ellos lo saben; yo creo que hay que respetar porque no sabemos la verdadera historia, pero ¡que viva el amor siempre!, porque el amor es el motor más hermoso, es el quinto elemento, es lo que nos hizo felices".

Seoane reiteró que los vio felices a ambos y que cuando la hija de Pepe Aguilar apareció en el escenario la locura en el recinto se hizo presente porque "se respiró amor".

"Yo los vi felices, el Auditorio se cayó, cuando ella salió se respiró amor, él se veía tan feliz, ¡qué bonito!", expresó la cantante.

Durante el concierto, Mariana Seoane estuvo acompañada de Julián Gil y su prometida Valeria Marín.

rad