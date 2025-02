El Real Madrid es para miles, españoles o no, motivo de admiración, respeto y hasta veneración; pero de la misma manera en la que la afición se vuelca en apoyo, también exige buenos resultados, por decir lo menos, pues cada tiro a la puerta contraria debe ser certero.



La temporada 2023-2024 fue especialmente buena para “los blancos”, ya que ganaron su Supercopa de España número 13, su Liga 36 y su Liga de Campeones de la UEFA 15.



Esta hazaña es presentada en la docuserie de seis episodios “Real Madrid: cómo no te voy a querer”, que desde el pasado 10 de febrero está disponible en el catálogo de Prime Video.



La producción recoge detalles del ascenso de los merengues en cada jornada y los retos que enfrentaron ante la obligación de hacerse de todos los títulos, lo que irremediablemente pone a prueba el temple de los jugadores, los ejecutivos y el cuerpo técnico que tenían como meta hacer historia.



El desafío no pudo ser más estresante cuando, al inicio de la temporada, "los merengues” perdieron a dos de sus jugadores clave; además de que otros dos de sus titulares sufrieron graves lesiones graves.



El título, "Real Madrid: cómo no te voy a querer", hace referencia a México y su afición, quienes popularizaron la canción "Cómo no te voy a querer" de Los Estrambóticos. Este tema, originalmente entonado por los seguidores de los Pumas, resonó en 2004 en el estadio Santiago Bernabéu, cuando el club universitario se enfrentó al Real Madrid. Desde entonces, la hinchada madridista adoptó el cántico, modificando ligeramente su letra.

Dónde ver: Prime Video