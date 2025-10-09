Luego de escribir y dirigir comedias, Issa López se adentra en el género del terror con “Vuelven”, película centrada en un grupo de niños huérfanos que sobreviven sorteando las desventuras de la calle, en un país en el que reina la inseguridad y la violencia.

A este clan se une Estrella, quien tras hacer realidad su deseo de volver a estar con su madre huye aterrada, pues ella vuelve pero muerta, por lo que la pequeña se la vive escapando de aquel fantasma.

Mientras, otro de los chicos, “El shine”, es perseguido por “El chino”, quien trata de recuperar un celular que guarda información que podría probar crímenes y que el niño se robó.

Bajo este escenario, la directora expone cómo el grupo de niños se las ingenia para sobrevivir en medio de una persecución: por un lado, la paranormal, y por otro el otro, la real, representando así dos tipos de miedo.

“Vuelven” es uno de los trabajos más brillantes de Issa López antes de dirigir a talentos de Hollywood como Judy Foster en la serie “True Detective: Night Country”.

Paola Lara, Juan Ramón López, Nery Arredondo, Hanssel Casillas, Rodrigo Cortes, Ianis Guerrero y Tenoch Huerta integran el reparto de “Vuelven”.

Dónde ver: Claro Video