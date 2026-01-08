Más Información

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

Para disfrutar del segundo fin de semana del año, qué tal una cinta de terror ligero y con protagonistas en edad estudiantil como “Un verano infernal”, de la plataforma HBO Max.

La historia inicia con el reto de un chico, Jason Hochberg, quien llega al campamento Pineway. Lo que no sabe es que un asesino enmascarado acecha los terrenos que rodean el campamento.

Así, el victimario se da a la tarea de eliminar brutalmente a los consejeros o líderes del grupo uno por uno.

La comedia de terror va del humor incómodo a la tensión y recuerda todas aquellas producciones juveniles de décadas pasadas con chicos vacacionistas como protagonistas, quienes se las arreglan para sobrevivir a un asesino misterioso.

“Un verano infernal” marca el debut en la dirección de Finn Wolfhard, a quien conocemos como Mike Wheeler en “Stranger things”; también dirige Billy Bryk.

Actúan además Abby Quinn, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Pardis Saremi, Rosebud Baker y Adam Pally.

Dónde ver: HBO Max

