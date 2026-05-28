Los fans de Channing Tatum y de las cintas basadas en hechos reales tienen motivos para ver "Un buen ladrón", filme que recrea la historia de Jeffrey Manchester, quien se alistó en el ejército estadounidense al iniciar su adolescencia, llegó a ser sargento, pero que, de manera paralela, se convirtió en ladrón.

Jeffrey robaba en particular restaurantes McDonald's a los que ingresaba perforando sus techos, para luego vaciar las cajas fuertes, por este modus operandi fue apodado "roofman", o "el hombre del techo".

Este filme dirigido por Derek Cianfrance y protagonizado por Tatum y Kirsten Dunst, sigue los pasos de este peculiar personaje que, tras ser arrestado por sus repetidos golpes, en el 2000, planea una fuga de la Correccional de Brown Creek de Carolina del Norte.

Jeffrey Manchester recupera su libertad. Por seis meses se oculta en las noches en el techo de una juguetería y durante el día deambula por los pasillos y come golosinas de la misma tienda.

Pero su vida se ve trastornada cuando conoce a Leigh, una mujer joven y madre soltera. El amor lo lleva a correr riesgos, a adoptar una personalidad falsa, a acompañarla a la iglesia y a vincularse con los hijos de ella. Todo este cuadro no duraría por mucho tiempo.

Dónde ver: Prime Video