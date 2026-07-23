Es la película que catapultó a la fama internacional al joven Ewan McGregor con su interpretación de Mark Renton, pero "Trainspotting" es mucho más que el marco de lanzamiento de este actor que, para entonces, tenía 25 años.

El filme es recordado desde que se estrenó en cines, precisamente en julio de hace tres décadas, porque muestra sin tapujos el placer que significa la heroína y, al mismo tiempo, plantea que esta es la entrada a una espiral de dependencia y decadencia.

"Trainspotting" es el retrato detallado y crudo, salpicado con agridulces chispas de humor negro, de un grupo de jóvenes de los suburbios de Edimburgo dependientes de esta droga.

El clan de amigos está integrado por Sick Boy, el narcisista que consigue lo que quiere al precio que sea; Spud, de apariencia torpe, el solidario del grupo y el más vulnerable a las drogas y apasionado de las anfetaminas y la heroína; Begbie, alcohólico y violento que odia a los drogadictos, y Tommy, el que estuvo en el lugar y momento incorrectos después de una ruptura amorosa.

Luego de tocar fondo, Renton logra desintoxicarse gracias al encierro impuesto por sus padres. Las escenas de delirio del personaje resultan ser los pasajes más aterradores y, al mismo tiempo, más artísticos de la película dirigida por Danny Boyle, quien dejó de lado la penumbra recurrente para recrear ambientes decadentes con colores estridentes y saturados. La música acentúa la ansiedad e inquietud de los personajes.

Renton sabe que esta es quizás la última oportunidad para salvarse, así que el chico consigue desintoxicarse y se muda a Londres con el propósito de empezar desde cero trabajando como agente de bienes raíces. Pero no contaba con que sus antiguos amigos invadieran su nuevo espacio, dispuestos a recuperar el tiempo perdido.

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