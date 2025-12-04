Si un negocio está valuado en 3 mil millones de dólares es que estamos hablando de una verdadera industria, viva y rentable. Estas son las características de ese conglomerado de empresas que dan sus asesorías para saber qué hacer, cómo actuar y de qué manera aprovechar el tiempo ante tiradores activos.

A medida que la violencia es parte del paisaje cotidiano de las ciudades, y luego de la constante irrupción de personajes armados que tiran a matar, han surgido empresas que desarrollan estrategias de emergencia para ponerse a salvo y garantizar la supervivencia. Es aquello que retrata el documental “Te acompaño en el sentimiento”.

A través de simulacros, de demostraciones varias, simulaciones en videojuegos y con escenarios tan diversos como aulas escolares, convenciones o multitudes que van a presenciar un espectáculo, se muestra la enseñanza para portar equipos antibalas o saber qué hacer ante un ataque.

La producción de 85 minutos de duración y que es dirigida por Zackary Canepari y Jessica Dimmock aborda también el efecto de estos dispositivos en estudiantes y profesores, planteando que hay consecuencias emocionales no deseadas en ellos al ser parte de un entrenamiento de esta naturaleza. Uno de los impactos más fuertes del documental es saber que hasta en un 95% de escuelas en Estados Unidos se llevan a cabo simulacros antitiroteos que consisten en encierros en las aulas, y que estos empiezan a realizarse desde la etapa de preescolar. Más impresionante es saber que hay una industria que es millonaria y que se ocupa en la supervivencia ante la violencia, en vez de invertir esas cantidades en el combate a actos violentos.

Dónde ver: HBO Max