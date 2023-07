¿Dónde?: Netflix

Cuatro años bastaron para que el dúo Wham! se convirtiera en uno de los grupos más exitosos de los años 80 y creara temas emblemáticos como “Wake me up before you go-go”.

Todo comenzó en 1975, en la escuela Bushey Meads, cuando un pequeño Andrew Ridgeley, de 12 años, conoció a un nuevo e inseguro niño de 11 años llamado Georgios Kyriacos Panayiotou.

De la amistad entrañable de ambos nacería el grupo Wham!, que estuvo en activo tan sólo de 1982 a 1986, y gracias a ese dúo también llegó una leyenda de la música: George Michael.

Su historia se cuenta en el documental de Netflix, “Wham!”, que a través de imágenes de archivo y material inédito desde el inicio de su amistad hasta el último concierto de la banda en el estadio Wembley, nos revela más allá de lo conocido de los músicos, como la transición de la timidez de George a convertirse en todo un rockstar, o cómo sus primeros intentos musicales estuvieron en el ska y cómo canciones hoy emblemáticas como "Careless whisper" y "Club Tropicana", fueron rechazados en un inicio.

Además disipa dudas, si es que quedaban, de la relación entre ambos, pues tras su separación quien construyó una carrera más fuerte fue George.

“Estaba feliz por mi amigo, estaba en la cima de la grandeza pero no sabía qué significaba ser George Michael realmente", se escucha decir a Andrew al final del documental, seguro de que la decisión de separarse era la correcta.

Además, la voz de George Michael (fallecido en 2016) deja claro el cariño que se tuvieron: “Estaba solo y no tenía idea de cuánto iba a extrañar ese apoyo. Siempre recordaría este viaje como algo absolutamente hermoso y feliz”.