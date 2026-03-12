Más Información

Cuando The Beatles se terminó, el mundo entero parecía tener una pregunta en la cabeza: ¿qué pasaría con sus integrantes?. Para Paul McCartney, la respuesta no fue inmediata. Durante un tiempo, el músico se retiró del ojo público para refugiarse en una granja en Escocia junto a Linda, su esposa.

Ese momento de incertidumbre y reconstrucción es el que explora “Paul McCartney: Hombre a la fuga”, un documental que se adentra en la década de los 70 para mostrar cómo el exBeatle volvió a encontrar su rumbo creativo.

Lejos del ruido mediático, McCartney comenzó a experimentar con nuevas canciones, nuevos sonidos y a replantear su lugar dentro de la música. De ese proceso nació Wings, la banda con la que inició una nueva etapa artística y con la que logró consolidar su carrera fuera del Cuarteto de Liverpool.

El documental se apoya en material inédito para mostrar a un McCartney distinto: un músico en plena búsqueda, componiendo, ensayando y reconstruyendo su identidad, mientras intenta dejar atrás la sombra de su antigua banda.

Pero también es un retrato íntimo de la influencia que Linda tuvo en esa etapa. La vida en el campo y el contacto con la naturaleza marcaron esos años, y es que McCartney adoptó el vegetarianismo y comenzó a involucrarse en la defensa de los derechos de los animales, causas que seguirían acompañándolo a lo largo de su vida.

Dónde ver: Prime Video

