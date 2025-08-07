Julie ha esperado durante años la oportunidad de convertirse en madre nuevamente. Cuando finalmente recibe la noticia que confirma que su deseo se hará realidad, un imprevisto la obliga a confinarse en su nueva casa. Pero pronto, su dulce espera se convierte en una auténtica pesadilla llena de tensión y miedo.

Esta es la trama de "No descansarás", cinta estrenada en 2023 y protagonizada por la mexicana Melissa Barrera.

La película sumerge al espectador en un ambiente de suspenso donde la protagonista enfrenta no solo el aislamiento, también una serie de eventos paranormales que la llevan a cuestionarse si hay algo realmente extraño o si todo es producto de su imaginación.

Barrera destaca con una actuación llena de matices y emociones complejas. Su interpretación refleja el conflicto interno de Julie, atrapada entre la esperanza por la llegada de su bebé y la ansiedad que parece apoderarse de ella poco a poco.

La dirección está a cargo de Lori Evans Taylor, y el elenco es completado por Guy Burnet y Edie Inksetter.

"No descansarás" es una recomendación para quienes buscan una experiencia cinematográfica que combine el suspenso con una mirada profunda a las emociones humanas.

Dónde ver: Prime video