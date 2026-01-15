La tarea es viajar por todo el país para encontrar a los nuevos comediantes de México, aquellos con el “gen LOL”.

Así arranca “LOL: Buscando talento”, una especie de road trip humorístico donde Eugenio Derbez, Adal Ramones, Michelle Rodríguez y “El Capi” Pérez recorren ciudades como Monterrey, Mérida y la capital mexicana en busca de nuevas voces que puedan sostener un escenario… y una carcajada.

El programa no es la temporada principal, sino su antesala: un spin-off que abre la puerta a la siguiente generación de participantes de “LOL: Last One Laughing México”. Aquí no hay encierro ni eliminación, no todavía; hay audiciones, nervios, rutinas a prueba y una mesa de jurados que decide quién merece cruzar la puerta de la Casa LOL.

Decenas de comediantes, standuperos y humoristas llegan con sus mejores cinco minutos, conscientes de que no compiten por un premio, sino por algo más complejo: la oportunidad de competir después. La paradoja tiene sentido en un formato donde primero hay que ganar el derecho a intentar no reír.

El resultado es un vistazo al detrás de cámaras de una franquicia que ya tiene su propio público y que ahora muestra cómo se construye su elenco. Seis episodios de media hora que funcionan como aperitivo para la próxima temporada.

Dónde ver: Prime Video

Foto: Prime Video