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Aunque "La mujer del teniente francés" fue una de las películas que más nominaciones le ha dado a Meryl Streep, también es el trabajo que menos le ha gustado en toda su carrera, pues según dijo, "no estaba viviendo su papel".
La cinta entrelaza dos intensos romances. El primero es el de Mike y Anna, una pareja de actores que se enamoran perdidamente durante una filmación. Y el segundo segundo, el de Sarah y Charles, los personajes que interpretan.
En la ficción, Sarah (Anna) vive en la Inglaterra de 1867 y es señalada por la sociedad por haber mantenido un amorío con oficial francés que la abandonó. Charles (Mike) por su parte, es un biólogo que cae enamorado de la joven sin importarle que ya estuviera comprometido.
En la "realidad" los actores también tienen pareja, sin embargo, deciden dar rienda suelta a su pasión, conscientes de que, a diferencia de sus personajes, no tendrán un final feliz.
"La mujer del teniente francés" es un ejercicio de cine dentro del cine, y su valor real es el discurso de independencia de Sarah, la mujer del Siglo XIX que en algún momento le confiesa a Charles que siempre supo que su amado francés jamás volvería por ella, y asume la marginación que le imponen para vivir en libertad.
Estrenada en 1981, fue una de las películas más aclamadas de la época. Streep ganó el BAFTA y el Globo de Oro a mejor actriz; pero perdió el Oscar en la misma categoría.
Fue dirigida por Karel Reisz y el rol protagónico masculino estuvo a cargo de Jeremy Irons.
Dónde ver: Prime Video
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