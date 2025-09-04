Más Información

Arranca la décima edición del Hay Festival Querétaro, con reflexiones sobre la guerra en Gaza, cambio climático y migración

Arranca la décima edición del Hay Festival Querétaro, con reflexiones sobre la guerra en Gaza, cambio climático y migración

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

La tarea consiste en pintar una línea amarilla, de más de 200 kilómetros, en una carretera que une San Jacinto y San Carlos, dos ciudades potosinas, y todo debe concluirse antes de 15 días, que es cuando inician las lluvias.

“La delgada línea amarilla” es una road movie estrenada en 2010, que muestra una cara de la masculinidad muy poco abordada en el cine mexicano, la de la sensibilidad, esa a la que la vulnerabilidad no le resta fuerza.

Mientras realiza su labor, este grupo de cinco hombres, cuatro maduros y uno joven, además de una perra, coinciden en tener personalidad solitaria, y sin querer también se enfrentan a sus pensamientos, recuerdos, culpas y a sus deseos no alcanzados.

La cinta dirigida por Celso García tiene chispazos de comedia que rompen esa atmósfera de pesadumbre que el paisaje desértico potosino ofrece, pero que también es marco para que los personajes viertan críticas sociales a su entorno, a su situación económica, al desempleo y a la desesperanza ante una crisis que igual que su rol de macho fue heredado hace generaciones.

Actúan Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Silverio Palacios, Gustavo Sánchez Parra y Américo Hollander.

Dónde ver: Prime Video

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Príncipe Harry espera que su mamá lo ‘salve’ del exilio y la bancarrota: lanzará documental de Lady Di. Foto: AFP / AP

Príncipe Harry espera que su mamá lo ‘salve’ del exilio y la bancarrota: lanzará documental de Lady Di

¿Problemas en el paraíso? Captan a Ángela Aguilar y Nodal “distantes” tras declaraciones de Cazzu. Foto: AFP

¿Problemas en el paraíso? Captan a Ángela Aguilar y Nodal “distantes” tras declaraciones de Cazzu

Kate Middleton reaparece con look rubio y desata rumores de peluca tras el cáncer. Foto: AP

Kate Middleton reaparece con look rubio y desata rumores de peluca tras el cáncer

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo. Foto: AP/Susan Walsh/Threats

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo

Gal Gadot. Foto: EFE

Gal Gadot se luce en bikini azul junto a su esposo y desata reacciones en Instagram