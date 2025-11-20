Más Información

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Está por realizarse un baile, pero no cualquiera, sino el de la noche a la que convoca el príncipe Julián, personaje de quien está enamorada Elvira.

La chica está decidida a hacer lo que sea con tal de captar la atención del engreído joven, aunque sabe que su hermanastra Agnes la supera en belleza y en astucia, por lo que no tiene muchas posibilidades de figurar.

Bajo esta premisa se desarrolla “La hermanastra fea”, un giro a la historia clásica, bien conocida de “La Cenicienta”, pero con humor negro, estrés, ambición y desarrollada en un mundo en el que el valor de la belleza es sublimado a su máxima expresión.

La cinta es una coproducción entre Noruega, Polonia, Suecia y Dinamarca y mezcla de manera atinada, y también sangrienta, el horror corporal y el drama, generando en el espectador, al ver cómo esta chica accede a someterse por órdenes de Rebekka, su madre, a una serie de operaciones que la harán verse más atractiva, o menos fea.

Nueva nariz, y hasta pestañas incluyen los arreglitos que Elvira se realiza, con todo y el dolor que esto incluye; Rebekka está dispuesta a jugar su última carta, antes de llegar a la ruina, después de haber quedado viuda y además con una hijastra: Agnes.

La rivalidad entre Agnes y Elvira se convierte en una lucha retorcida y sin tregua, Elvira quiere pertenecer a un mundo al que parece que nunca tendrá acceso; Rebekka la lleva al límite, y Agnes tiene de su lado la belleza. ¿Quién ganará?

Dónde ver: Prime Video / Apple TV

