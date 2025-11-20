Está por realizarse un baile, pero no cualquiera, sino el de la noche a la que convoca el príncipe Julián, personaje de quien está enamorada Elvira.

La chica está decidida a hacer lo que sea con tal de captar la atención del engreído joven, aunque sabe que su hermanastra Agnes la supera en belleza y en astucia, por lo que no tiene muchas posibilidades de figurar.

Bajo esta premisa se desarrolla “La hermanastra fea”, un giro a la historia clásica, bien conocida de “La Cenicienta”, pero con humor negro, estrés, ambición y desarrollada en un mundo en el que el valor de la belleza es sublimado a su máxima expresión.

La cinta es una coproducción entre Noruega, Polonia, Suecia y Dinamarca y mezcla de manera atinada, y también sangrienta, el horror corporal y el drama, generando en el espectador, al ver cómo esta chica accede a someterse por órdenes de Rebekka, su madre, a una serie de operaciones que la harán verse más atractiva, o menos fea.

Nueva nariz, y hasta pestañas incluyen los arreglitos que Elvira se realiza, con todo y el dolor que esto incluye; Rebekka está dispuesta a jugar su última carta, antes de llegar a la ruina, después de haber quedado viuda y además con una hijastra: Agnes.

La rivalidad entre Agnes y Elvira se convierte en una lucha retorcida y sin tregua, Elvira quiere pertenecer a un mundo al que parece que nunca tendrá acceso; Rebekka la lleva al límite, y Agnes tiene de su lado la belleza. ¿Quién ganará?

Dónde ver: Prime Video / Apple TV