Los pasos de Alex Rodriguez, desde su etapa en la que era la revelación en la escena deportiva estadounidense, hasta los momentos en que ya consolidado fue una figura controversial son abordados en “Alex vs. ARod”.

Dicha producción, pensada en aquellos que buscan conocer detalles de la vida de los deportistas y personajes famosos, revela cómo vivió el neoyorquino sus momentos de gloria como jugador de la MLB, pero también aborda la controversia que enfrentó en la etapa en la que usó sustancias para mejorar su rendimiento como deportista.

En tres entregas, “Alex vs. ARod” deja ver al espectador, entre otras cosas, la llegada de Alex a los Yankees, pero al parecer quedó fuera la adquisición que hicieron los Timberwolves de Minnesota de él, aunque la negociación duró cuatro años y se concretó este 2025.

Los directores Gotham Chopra y Erik LeDrew comentan que, si bien no es una biopic, la serie se enfoca en explorar la vida profesional del jugador, y deja también fuera su más reciente y mediática relación, la que sostuvo con Jennifer Lopez, y que duró cuatro años, hasta 2021.

Sin embargo, sí se cuenta con la voz de Cynthia Scurtis, esposa del beisbolista de 2002 a 2008, con quien tiene dos hijas; ella sostiene que la personalidad de Alex es producto del abandono de su padre, entre otros aspectos reveladores de su vida.

Dónde ver: HBO Max