El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, rumbo a la Gran Final

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

El Louvre descuidó la seguridad por proyectos “visibles y atractivos”, advierte el Tribunal de Cuentas francés

Adriana Malvido presenta “La Reina Roja” en Madrid

Inauguran muestra de la XX Bienal Rufino Tamayo

Kim Manresa, el fotógrafo que pasó un día en la vida de 30 premios Nobel

Una mujer brillante, un matrimonio asfixiante y una fiesta que lo descompone todo. Eso es “Hedda”, la nueva adaptación del clásico de Henrik Ibsen, dirigida por Nia DaCosta (“Candyman”, “The Marvels”).

La historia sigue a Hedda Gabler (Tessa Thompson), una mujer que parece tenerlo todo, pero debajo de esa máscara de perfección se esconde una profunda frustración, rabia y vacío por haber perdido a un viajo amor.

Todo cambia en una noche de fiesta. Aburrida, decide manipular a todos a su alrededor para sentirse con poder, especialmente cuando aparece Eileen Lövborg (Nina Hoss) una antigua amante, con un nuevo libro que podría arruinar la carrera de su esposo.

Su juego de seducción (y de decisiones impulsivas) desata consecuencias irreversibles, que culminan en una tragedia.

Con esta versión, DaCosta reimagina el drama clásico en un entorno contemporáneo donde el deseo, la libertad y el poder se cruzan en un cóctel tan seductor como peligroso.

Su versión es provocadora, elegante y por momentos absurda, pero siempre guiada por una pregunta brutal: ¿qué pasa cuando una mujer descubre que la única manera de sentirse libre es destruir todo lo que la ata?

Dónde ver: Prime Video

