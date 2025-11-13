Más Información
Hace no mucho, dábamos la reseña de la visita a México de Lindsay Lohan y de Jamie Lee Curtis como parte de la promoción de lanzamiento en salas cinematográficas de “Otro viernes de locos 2”, y ahora la cinta llega a streaming.
La nueva entrega, esperada por muchos durante 22 años, transcurre con Anna (Lindsay), que ahora ya es mánager musical, madre de Harper (Julia Butters), y está próxima a convertirse en madrastra de Lily (Sophia Hammons).
La historia no podría tener continuidad sin que se repitiera esa crisis de identidad y ese choque generacional que tanto gustó a los jóvenes de inicios del actual milenio y que se da a través del cambio de cuerpos entre madre e hija.
Ahora, en el filme dirigido por Nisha Ganatra, se potencia el fenómeno, y se trae al presente como si fuera una herencia cíclica, pues dicho intercambio se da entre Anna con Harper (madre e hija), y entre Tess (Jamie Lee Curtis), que es una reconocida y mediática terapeuta, y Lily, la hijastra de su hija.
Este extraño fenómeno se da en medio de un acalorado intercambio de opiniones que tiene lugar en la despedida de soltera de Anna, próxima a casarse con Eric (Many Jacinto).
La comedia es una bien lograda secuela que toma a su antecesora sólo como referente, pero no depende de ella en la estructura, pues la parte dos tiene sus propios temas para hacer comedia actual, entre ellos las redes sociales, o la opinión de los jóvenes sobre el envejecimiento.
Dónde ver: Disney+
