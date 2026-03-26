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Si hay una razón para ver “El furor del dragón”, está en su escena más recordada: el enfrentamiento entre Bruce Lee y Chuck Norris en el Coliseo Romano, una secuencia que marcó para siempre al cine de acción.

La trama no es compleja. Sigue a Tang Lung (Lee), un experto en artes marciales, que viaja de Hong Kong a Roma para salvar a una amiga de la familia de la presión de la mafia italiana.

Lung usa sus habilidades en combate para deshacerse de los gánsteres que quieren obligar a la chica a vender su restaurante y, a partir de este enfrentamiento, la mafia comienza a contratar a diferentes peleadores para vencerlo. Es aquí donde aparece Colt (Norris), quien llega de Estados Unidos para retar a Tang a un combate decisivo.

Esta pelea no solo destaca por su escenario, el Coliseo, también por la historia que hay detrás. Y es que, la producción no tenía permisos para filmar en el lugar, por lo que tuvo que ingeniárselas y trabajar con recursos limitados y contrarreloj.

Estrenada en 1972, la película es la única colaboración entre el recién fallecido Norris y Lee; además de que marca el debut de este último en la dirección.

La elección de Norris respondió a la intención de enfrentar a Lee con alguien que tuviera formación real en artes marciales, lo que aportó credibilidad al duelo. Fuera de la pantalla, ambos se conocían previamente y mantenían una relación de respeto.

“El furor del dragón” se mantiene como una recomendación vigente para quienes buscan entender cómo se construyó el cine moderno de artes marciales.

Dónde ver: Prime Video

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