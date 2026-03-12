Andrés Ferrara es un talentoso y reconocido médico que, con la experiencia y los años, se ha vuelto arrogante y frío; icnluso con sus pacientes. Pero un atentado, del que apenas sale con vida, le hace olvidar los últimos 12 años de su vida.

Bajo esta premisa se desarrolla “Doc”, la nueva serie de Netflix protagonizada por Juan Pablo Medina.

Ferrara, ahora, se enfrenta al desafío de reconstruir su identidad, tanto personal como profesional. Por un lado, mantenía un romance secreto con Julia, una colega a quien no recuerda, pues, en su mente, él sigue casado con Agnese; aunque en la realidad hace varios años se separaron. Por otra parte, estaba a punto de descubrir un fraude millonario.

La serie está basada en “Doc - Nelle tue mani”, una producción italiana que está inspirada en la historia real de Pierdante Piccioni, un cirujano que, en 2013, sufrió un accidente automovilístico que le arrebató más de una década de recuerdos.

“Doc” es una analogía de lo que significa volver a empezar y lo importante que son las segundas oportunidades.

El drama es dirigido por Franco junto a Andrés López y Harold Ariza. Actúan Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo, Iván Sánchez, Tiaré Scanda, Erick Chapa, Germán Gracco y Giuseppe Gamba, entre otros.

Dónde ver: Netflix